Entscheidung über Wallfahrt Ende April

Walldürn. „Informationen zur Pastoral 2030“ und ein Antrag zum Thema „Befragung Gläubige in der SE Walldürn“ standen auf der Tagesordnung der Sitzung des Pfarrgemeinderates der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn im Pfarrsaal des Gemeindehauses.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter informierte zunächst über Neuigkeiten zu „Pastoral 2030“. Danach blickte dann man zurück auf den Verlauf des am 29. Januar abgehaltenen Einkehrtags des Pfarrgemeinderates, der unter dem Leitwort Rückblick – Gegenwart – Zukunft stand. Nach einem Rückblick der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden waren Themenschwerpunkte des zweiten Teiles „Gegenwart“ die Bereiche Ökumene oder Gemeindeteam, die Themenschwerpunkte des dritten Teiles die Bereiche „Auf dem Weg“ (Chorarbeit, Jugendarbeit, Kindergärten), „Struktur“ (Stärkung des Synodalwegs, Einbezug von Laien, kleine Ortschaften stärken, Stärkung des pastoralen Angebots, Walldürn 2025 – Zentrum im Dekanat) und „Hoffnung, Ängste, Fragen“ (Gottes Gegenwart bestimmt unser Leben, kann die Gemeinde bei Veränderungen mitgenommen werden?, das Thema Missbrauch bleibt Dauerthema und zerstört die Kirche).

Zu Beginn des Tagesordnungspunktes „Befragung der Gläubigen in der SE Walldürn“, der auf Antrag von Gemeindereferent Adrian Ambiel auf die Tagesordnung genommen worden war, nannte der Gemeindereferent zunächst die Gründe, weshalb er eine solche Befragung momentan für dringend erforderlich ansieht. Wie er anhand einiger mittels Power-Point präsentierten Vergleichszahlen aus den Jahren 2019 und 2020 aufzeigte, ging die Zahl der Gläubigen innerhalb der Seelsorgeeinheit Walldürn von 7315 im Jahr 2019 auf 7169 im Jahr 2020 zurück, die Zahl der Kirchenaustritte erhöhte sich von 55 im Jahr 2019 auf 67 im Jahr 2020 und die Zahl der Gottesdienste verringerte sich von 612 im Jahre 2019 – bedingt wohl auch durch die Corona-Pandemie – auf 100 im Jahr 2020. Die Anzahl der Gottesdienstbesucher, gemessen an der Gesamtzahl, von acht Prozent 2019 auf ein Prozent im Jahr 2020 zurückgegangen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Angesichts dieser Zahlen müsse es doch von größtem Interesse sein, zu erfahren und zu eruieren, was die Kirchenmitglieder in der Seelsorgeeinheit momentan besonders bewege im Zusammenhang mit der Zugehörigkeit zur katholischen Kirche. Und aus diesem Grunde halte er es für angebracht, eine Befragung der Gläubigen durchzuführen, egal in welcher Form auch immer, sei es in schriftlicher Form oder sei es mittels einer Online-Befragung.

Nach kurzer Diskussion und Aussprache waren schließlich alle anwesenden Pfarrgemeinderatsmitglieder einmütig für die Durchführung einer solchen Befragung, und ein Unterstützungsteam unter der Leitung von Gemeindereferent Adrian Ambiel wird sich nun umgehend an die Erstellung einer Fragekonzepterarbeitung machen.

Stadtpfarrer und Wallfahrtsleiter P. Josef Bregula teilte mit, dass momentan aufgrund der aktuellen Corona-Lage noch immer nicht feststehe, ob die Walldürner Wallfahrt „Zum heiligen Blut“ in 2022 wieder in Vollversion oder wiederum in abgespeckter Version stattfinden könne. Eine endgültige Entscheidung darüber könne erst Ende April getroffen werden, je nach dem, wie es bis zu diesem Zeitpunkt mit den Inzidenzzahlen aussehe und wie sich diese weiterentwickeln würden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Unabhängig davon hätten jedoch bereits zahlreiche Bischöfe ihr Kommen zur Walldürner Wallfahrt 2022 fest zugesagt. ds