Engagement und Fachkompetenz gewürdigt

Walldürn/Buchen. Bei einer Feierstunde wurden Claudia Breitinger, Ralf Hasenstab, Silvia Heger, Theo Müller und Christa Stahl für ihre jeweils 40-jährige Tätigkeit bei der Volksbank Franken geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Vorstandsmitglied Karin Fleischer beglückwünschte die Jubilare und würdigte das Engagement, die Zuverlässigkeit und die stete Bereitschaft der Geehrten, Verantwortung zu übernehmen sowie ihre hohe Fachkompetenz in den jeweiligen Aufgabenbereichen einzubringen.

In ihrer Ansprache blickte Fleischer auf die Meilensteine der Volksbank während der vergangen 40 Jahre zurück. In den Mittelpunkt ihres Rückblicks stellte sie die aus wirtschaftlicher Sicht herausfordernden 1980er Jahren, in denen die Jubilare ihren Berufsstart in der Volksbank Franken gewagt, mit Leistung überzeugt und das in sie gesetzte Vertrauen bestätigt haben.

Werdegänge skizziert

Die Vorstandsmitglieder Karin Fleischer und Rainer Kehl skizzierten die beruflichen Werdegänge der Geehrten. Als erste duale Studentin der Volksbank begann Claudia Breitinger am 1. Oktober 1981 das Studium zur Diplombetriebswirtin (BA) Fachrichtung Bank. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung 1984 übernahm sie Verantwortung in der Kreditabteilung in Buchen. Nach zwei Unterbrechungen wegen Elternzeit kehrte sie immer wieder in ihren alten Wirkungskreis zurück. Seit der Fusion der Volksbank Walldürn mit der Volksbank Franken im Jahr 2000 ist Claudia Breitinger in der Abteilung Kreditmanagement tätig. Aufgrund ihres fundierten Fachwissens und ihrer persönlichen Art ist sie eine geschätzte Mitarbeiterin für die Kunden und Mitarbeiter. Zudem war sie von 2000 bis 2002 Betriebsratsmitglied.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die berufliche Laufbahn von Theo Müller begann im August 1981 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann. Nach seiner Ausbildung war Theo Müller im Bereich Zentrale Geldversorgung und Sortengeschäft in Buchen tätig. Im Anschluss an den Grundwehrdienst wurde er 1987 im Bereich Service und Beratung in Buchen eingesetzt. Er schloss die nebenberufliche Fortbildung zum Bankfachwirt (IHK) 1991 ab und war ab dem Jahr 1993 als Individualkundenberater in Buchen tätig. Seit 1997 wirkt Theo Müller als Privatkundenberater in Hettingen. 1998 absolvierte er das Führungsseminar und hat seitdem die positive Entwicklung des Beratungsteams in Hettingen maßgeblich mitgeprägt.

Ralf Hasenstab trat im August 1981 mit der Ausbildung zum Bankkaufmann in die Dienste der damaligen Spar- und Kreditbank Walldürn ein. Nach Beendigung der Ausbildung 1984 wurde er im Bereich Kundenservice in Walldürn eingesetzt. 1985 übernahm er zusätzlich Verantwortung als Kundenberater und 1987 für die Kasse in Walldürn. Die Vertretung der Kundenberater der „Walldürner Höhe“ übernahm er 1989. Hasenstab absolvierte die Zusatzausbildung zum bankinternen Trainer und übte diese Tätigkeit sechs Jahre lang aus. Seit 1996 ist er als Kundenberater in Walldürn ein wertvoller, kompetenter und geschätzter Ansprechpartner für seine Kunden.

Silvia Heger wurde am 1. Juni 1981 bei der Volksbank Franken als Kassiererin in der Filiale Mudau eingestellt. 1984 wechselte sie in den Bereich Zahlungsverkehr/Rechnungswesen in Buchen. Bis zu ihrem Eintritt in die Altersteilzeit-Freistellungsphase 2020 war Heger für die Abteilungen Marktfolge Passiv/Zahlungsverkehr in Walldürn tätig. Sie galt als Garantin für Verlässlichkeit und Qualität.

Christa Stahl begann im August 1981 als gelernte Groß- und Außenhandelskauffrau ihre Tätigkeit bei der Spar- und Kreditbank Walldürn. 1986 folgte die Ausbildung zur Bankkauffrau bei der Volksbank Walldürn. Ihre Tätigkeit im Bereich Service und Beratung in Walldürn nahm sie nach ihrer Ausbildung 1988 auf. Während und auch nach ihrer Elternzeit war sie wieder im Bereich Service in Walldürn tätig. Stahl betreute die Zahlstelle Hornbach bis zu ihrer Schließung im Juli 2012. Den Kunden steht Christa Stahl mit ihrer menschlichen Art und langjährigen Erfahrung immer mit Rat und Tat zur Seite.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Karin Fleischer und Rainer Kehl sprachen den Jubilaren Dank und Anerkennung für die langjährige Mitarbeit aus. Sie bezeichneten die Geehrten als Mitarbeiter, die bei Führungskräften und Kollegen aber insbesondere bei den Kunden der Volksbank Anerkennung und große Wertschätzung erworben haben. Er dankte für das überdurchschnittliche Engagement und überreichte die Urkunde der Volksbank Franken mitsamt Präsent sowie die Ehrenurkunde der Industrie- und Handelskammer.

Im Namen der Städte Buchen und Walldürn gratulierten Bürgermeister Roland Burger und der stellvertretende Bürgermeister Fabian Berger und überreichten im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg. Sie erklärten übereinstimmend, dass die Volksbank Franken sich glücklich schätzen darf, solch engagierte und treue Mitarbeiter in ihren Reihen zu haben. Die kommunalen Vertreter übergaben jeweils ein Präsent und dankten für die langjährige Betriebstreue.

Betriebsratsvorsitzender Mike Dell überbrachte die Glückwünsche der Belegschaft, gratulierte zum Jubiläum und überreichte den Jubilaren jeweils ein Geschenk.