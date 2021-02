Wolfram Fitz, Geschäftsführer des Möbelhauses Wohnfitz, geht es wie vielen Menschen in der Region: Manche Corona-Beschränkung empfindet er als ungerecht und nicht mehr nachvollziehbar.

Walldürn. Das Schreiben der baden-württembergischen Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist verbindlich im Ton, aber unnachgiebig in der Sache: „Die bisherigen Maßnahmen von Bund und Ländern müssen [...] im Grundsatz bis zum 7. März fortgesetzt werden. Der Betrieb von Einzelhandel, Ladengeschäften und Märkten ist somit derzeit leider weiterhin untersagt.“

Damit steht fest: Auch für Bauberatungen wird das Möbelhaus Wohnfitz in Walldürn nicht vorzeitig öffnen dürfen. Nach Auffassung der Wirtschaftsministerin überwiegt der Bereich Verkauf deutlich die Bereiche Beratung und Handwerkerleistungen. Aus wirtschaftlicher, arbeitsökonomischer und organisatorischer Perspektive sei das Anliegen nachvollziehbar, so Hoffmeister-Kraut. „Aus infektiologischer Sicht jedoch stellen leider auch terminierte Beratungsgespräche vor Ort vorerst noch keine praktikable Lösung dar.“

Bereits Ende Januar hatte sich Geschäftsführer Wolfram Fitz an den Bundestagsabgeordneten Alois Gerig (CDU) gewandt, um für seinen Antrag Unterstützung zu erhalten, zumindest Bauvorbesprechungen in seinen Geschäftsräumen durchführen zu dürfen. Nach vorheriger Terminabsprache und unter Einhaltung des bestehenden Hygienekonzepts. Der Unternehmer argumentiert, dass sein Geschäftsbetrieb nicht auf dem bloßen Verkauf von Küchen, sondern auf einer Gesamtleistung beruht. Seit Inkrafttreten des Lockdowns am 16. Dezember und der damit verbundenen Schließung der Geschäftsräume seien Planung und Koordinierung von Bauleistungen mit Kunden, Architekten und anderen Gewerken unmöglich. Größere Bauvorhaben von Privatpersonen, aber auch von Behörden und öffentlichen Einrichtungen könnten weder begonnen, noch abgeschlossen werden, so Fitz.

Sprachrohr für die Kollegen

Bei seinem Appell an die Politik hat er jedoch nicht nur das eigene Unternehmen im Blick. „Mir geht es um die allgemeine Vorgehensweise, welche ungerecht, willkürlich und nicht nachvollziehbar ist und deshalb kritisiert wird.“ Als einer der größten Einzelhändler der Region sieht er auch eine Verpflichtung darin, sich zum Sprachrohr für die Kollegen zu machen.

Positive Signale erhielt Fitz noch am selben Tag von Alois Gerig. Der Bundestagsabgeordnete sicherte seine Unterstützung zu und leitete das Anliegen des Walldürner Unternehmers an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) weiter.

Während Fitz wochenlang auf eine Antwort aus Berlin wartete, wurde der Lockdown einmal mehr verlängert. Auf eine Öffnungsperspektive hofft Fitz unterdessen noch immer vergeblich. Zurzeit arbeiten er und seine Angestellten den vorhandenen Auftragsbestand ab.

Vor allem bei Küchen ermöglicht der Zeitraum zwischen Kauf und Einbau von in der Regel mehreren Monaten einen Puffer, der bisher durch den Lockdown getragen hat.

„Die Krise trifft uns erst später“, betont Fitz. „Deshalb muss es jetzt wieder losgehen.“ Dass die Politik harte Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie beschließen musste, steht für ihn außer Frage. „Mit dem ersten Lockdown hat die Regierung alles richtig gemacht. Es war ja alles neu und unbekannt“, so Fitz. Unzufrieden ist er jedoch mit der Entwicklung seit dem Ende des damaligen Lockdowns: „Mich ärgert, dass man nichts daraus gelernt hat“.

Der Schutz von Risikogruppen sei ebenso nicht gelungen, wie die Erarbeitung von Konzepten zur Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie. Die Politik habe es „einfach nicht hinbekommen“, Konzepte wie das Tübinger Modell mit einer Teststrategie und nach Altersgruppen festgelegten Öffnungszeiten flächendeckend umzusetzen.

Besonders nachdenklich stimmt Fitz vor diesem Hintergrund die Tatsache, dass in Supermärkten und Discountern alle möglichen Waren über das Lebensmittelsortiment hinaus angeboten werden dürfen, während der Einzelhandel trotz guter Hygienekonzepte geschlossen bleibt. „Die machen nichts unerlaubtes“, stellt Fitz klar. „Man hätte dies vonseiten der Politik aber anders regeln müssen. Das widerspricht sich.“ Schließlich seien nur die Lebensmittel systemrelevant.

Seine Forderung nach einer klaren Linie fasste er deshalb kurzerhand erneut schriftlich zusammen und wies in der vergangenen Woche neben Alois Gerig auch den baden-württembergischen Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), sowie Landrat Dr. Achim Brötel auf die unbefriedigende Situation hin.

„Die Nerven liegen bei vielen Bürgern blank, eminent viele Existenzen sind bedroht“, betonte Fitz in seinem Schreiben und kritisierte, dass nicht deutlich intensiver über Alternativen nachgedacht worden sei.

Drohende Langzeitschäden

Unterstützung erhielt Fitz von Jens Hölper. Als Geschäftsführer der Garant-Gruppe vertritt er in dem mittelständischen Verbund die Interessen von mehr als 1800 inhabergeführten Fachhandelsgeschäften und Handwerksbetrieben.

Am Beispiel des Walldürner Unternehmers verdeutlichte Hölper mehreren Bundes- und Landtagsabgeordneten – darunter Ralph Brinkhaus, Fraktionsvorsitzender der CDU im Bundestag – die Auswirkungen eines fortgesetzten Lockdowns auf den Einzelhandel und die Gesellschaft als Ganzes.

„Sollten nicht alsbald drastische Lockerungen geschehen und die Menschen wieder eine Perspektive haben, so wird es ganz gewiss nicht nur zu massiven wirtschaftlichen Langzeitschäden, sondern auch vorhersehbar zu sozialen Unruhen und zu einem massiven Rechtsruck bei den anstehenden Wahlen kommen“, zeigte sich Hölper in seinem vierseitigen Schreiben überzeugt.