Elvira Monsch neue Konrektorin

Walldürn. Große Freude an der Auerberg-Werkrealschule: Elvira Monsch wurde von Schulrätin Katja Meiser durch Übergabe der Ernennungsurkunde in ihr neues Amt als Konrektorin eingeführt.

Monsch gestaltet seit 2011 mit Geschick und großem Einsatz die Schule mit. Im Bereich der allgemeinen Schulentwicklung und insbesondere im Bereich der beruflichen Orientierung der Schüler setzt sie nachhaltige Akzente. So ist Monsch verantwortlich für den Kontakt zwischen der Schule und Betrieben, koordiniert die unterschiedlichen Bildungspartnerschaften der Schule und gestaltet erfolgreich verschiedene Angebote im Bereich der beruflichen Bildung, einem wichtigen Profilbereich der Werkrealschule.

Elvira Monsch wurde in Kasachstan geboren und schloss in Karaganda ein Lehramtsstudium im Fach Mathematik ab. Nach der Übersiedlung in die Bundesrepublik Deutschland absolvierte sie eine Umschulung zur Industriekauffrau bei der Firma Reum (heute Grammer) in Hardheim.

Beim Kolpingbildungswerk unterstützte sie in Abend- und Wochenendkursen Auszubildende in ihrer theoretischen Ausbildung. Anschließend arbeitete Monsch als sozialpädagogische Fachkraft in der Schule am Limes in Osterburken und in der Astrid-Lindgren-Förderschule in Bofsheim.

Parallel dazu nahm sie nochmals ein Lehramtsstudium in Ludwigsburg mit den Fächern Mathematik, Gemeinschaftskunde und Wirtschaftslehre auf. Nach dem zweiten Staatsexamen wurde sie im Schuldienst zunächst für drei Jahre in der Auguste-Pattberg-Schule in Neckarelz eingesetzt, bevor sie auf eigenen Wunsch an die Auerberg-Werkrealschule versetzt wurde. Monsch lebt mit ihrer Familie in Buchen.