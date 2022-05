Elisabeth Rosner feiert 100. Geburtstag

Walldürn. Als Elisabeth Rosner am 30. Mai 1922 als zweitältestes von fünf Kindern geboren wurde, lag ihr Heimatort Alzen noch am östlichen Rand des Deutschen Reichs. Keine vier Wochen später hatte sie ihre Heimat – wenn auch nur auf dem Papier – zum ersten Mal verloren. Als Folge des Ersten Weltkriegs hatte die noch junge Weimarer Republik einen Teil Oberschlesiens an Polen abtreten müssen.

Als die Geschichte sich 1939 mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und dem Anschluss Ostoberschlesiens an das „Großdeutsche Reich“ abermals wendete, arbeitete die damals 17-Jährige bereits als Verkäuferin in einem Papiergroßhandel in der Nachbarstadt Bielitz-Biala und half im Lebensmittelladen ihrer Tante aus.

Elisabeth Rosner feiert heute in Walldürn ihren 100. Geburtstag. © Ralf Scherer

Heute blickt Elisabeth Rosner auf 100 Lebensjahre voller weiterer Erinnerungen und Erfahrungen zurück, mit denen sie Bücher füllen könnte. Ein ausführliches Kapitel wäre sicher den letzten Kriegswochen 1945 gewidmet, als sie ihre Heimat verlassen und Richtung Westen flüchten musste. „Die Russen sind vorn zur Tür rein und wir hinten raus“, erinnert sich die Jubilarin.

Der beschwerliche Weg führte zunächst über das bayerische Heinriching bei Bad Griesbach, bis schließlich Walldürn im August 1946 zur neuen Heimat wurde. Doch der Neubeginn als alleinerziehende Mutter war alles andere als einfach. „Wir hatten damals nichts“, erzählt Elisabeth Rosner. Geschafft hat sie es trotzdem. In den ersten Jahren halfen Näharbeiten den Lebensunterhalt zu sichern, ehe sie 1962 ihre Stelle bei der Stadt Walldürn an der Krankenhauspforte antrat.

Vom eigenen Schicksal geprägt

In ihrer Freizeit zögerte die Jubilarin nie, wenn es darum ging, anderen Menschen zu helfen. Von den eigenen Entbehrungen in den Kriegsjahren und der Nachkriegszeit geprägt, packte sie fernab vom Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit einfach an, stand Bedürftigen mit Rat und Tat zur Seite, organisierte Hilfe, wo sich die Betroffenen nicht mehr selbst zu helfen wussten. Dabei waren es nicht selten die kleinen Dinge, die mitunter Großes bewegten.

Vor allem in den Jahren nach dem Fall der Mauer und der Öffnung des Ostblocks unterstützte Elisabeth Rosner Einwanderer, Flüchtlinge und Asylbewerber, die in Walldürn und Umgebung gestrandet waren bei der Wohnungssuche, organisierte unermüdlich Kleidung und Möbel, schnürte Hilfspakete, dolmetschte bei Behördengängen. Denn auch nach 76 Jahren in der Wallfahrtsstadt spricht sie alles außer Dürmerisch – und noch immer perfekt Polnisch.

Nadel und Faden blieben derweil stete Begleiter von Elisabeth Rosner. Bis zur Pensionierung 1987 und darüber hinaus erledigte sie die anfallenden Schneiderarbeiten im Krankenhaus. Bis zum Beginn der Corona-Pandemie ratterte die altertümliche „Pfaff 130“ auch in der heimischen Stube noch regelmäßig.

Einen Stoff, aus dem man nicht doch noch etwas machen könnte, den gibt es für sie nämlich nicht. Bestes Beispiel waren ihre selbstgenähten Stoffmasken, die sie im März 2020 im Handumdrehen entworfen hatte, um der Ausbreitung der Corona-Pandemie etwas entgegensetzen zu können.

Inzwischen steht die Nähmaschine still. „Meine Schneiderin kommt nicht mehr“, sagt die Jubilarin immer dann schmunzelnd, wenn mal wieder irgendwo eine Kleinigkeit zu Nähen wäre.

Die Freude am jahrzehntelangen Hobby ist ihr nicht abhanden gekommen, wohl aber das für solch diffizile Arbeiten notwendige Gefühl in den Fingerspitzen. Eine Alterserscheinung, mit der sie jedoch nur selten hadert und sich einfach anderen unterhaltsamen Dingen widmet. Kreuzworträtsel lösen, Zeitung lesen und den sonntäglichen Gottesdienst im Fernsehen ansehen, gehören ganz selbstverständlich dazu. Außerdem liegt auf dem Küchentisch eigentlich immer ein buntes Puzzle, das auf Fertigstellung wartet – und vor allem im Frühjahr und Sommer mitunter etwas länger als üblich warten muss.

Sonnige Stunden genießt die Jubilarin nämlich gerne auf ihrem Balkon oder geht mit ihrem Enkel auf Achse. Eine kleine Runde durch den idyllischen Garten, ein Spaziergang „um den Block“ oder ein kurzer Abstecher auf die Streuobstwiese – auch im hohen Alter will Elisabeth Rosner so aktiv wie möglich bleiben.

Damit ihr das auch zukünftig gelingt, erholt sie sich zurzeit im AWO Wohn- und Pflegezentrum „Maria Rast“ von den Folgen eines Wirbelbruchs. Dort feiert sie heute in gemütlicher Runde ihren Ehrentag gemeinsam mit ihrer Tochter, den beiden Enkeln, zwei Urenkeln und zahlreichen weiteren Angehörigen.

Die Fränkischen Nachrichten schließen sich der Schar der Gratulanten gerne an und wünschen für das neue Lebensjahr alles Gute.