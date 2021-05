Elf Modelle hergestellt

Amorbach. Was versteht man unter dem Gegenspielerprinzip? Warum findet man bei Wasserlebewesen häufig die Stromlinienform? Wie ist ein Pantoffeltierchen aufgebaut? Warum liefert eine Zitronenbatterie elektrischen Strom? In den Naturwissenschaften helfen Modelle und Experimente, solche Phänomene zu erklären. Dafür notwendige Materialien sind jedoch in der Anschaffung oft teuer oder entsprechen nicht immer den Vorstellungen der Lehrkräfte. Die 13 Teilnehmer des P-Seminars „Modelle, Modellversuche und mehr“ recherchierten daher den Bedarf am Amorbacher Karls-Ernst-Gymnasium (KEG) und entwarfen nach Rücksprache mit den Fachlehrkräften elf Modelle beziehungsweise Experimentiersets.

Im Rahmen des Projekts entstanden so Strukturmodelle einer Tier- und einer Pflanzenzelle sowie eines menschlichen Auges und eines Pantoffeltierchens. Mit viel Ausdauer und Kreativität bei der Materialauswahl und Gestaltung schufen die Schüler große Objekte, deren Bestandteile auch im Klassenzimmer noch aus der letzten Bankreihe gut zu erkennen sind. Beim Pantoffeltierchen wurde zusätzlich eine Beleuchtung integriert, so dass jeder Bestandteil sogar mit Lichteffekt sichtbar gemacht werden kann.

Funktionsmodelle für die Demonstration der Zwerchfellatmung, der Armbewegung, der unterschiedlichen Gelenktypen sowie des Schlüssel-Schloss-Prinzips ergänzen von nun an ebenfalls die Sammlung. Drei Experimentiersets im Klassensatz ermöglichen ein hohes Maß an Eigeninitiative auch innerhalb einer 45-minütigen Unterrichtsstunde: Die Schüler können zukünftig im Natur-und-Technik-Unterricht die Sinkgeschwindigkeit unterschiedlich geformter Körper ermitteln, in Biologie Experimente zum Sehen durchführen und in Chemie die Zitronenbatterie erforschen.

Inhalte didaktisch reduziert

Bei der Anfertigung der Materialien standen die Seminarteilnehmer vor vielfältigen Herausforderungen: Nach der Auseinandersetzung mit den Fachlehrplänen Biologie und Chemie mussten die Inhalte didaktisch reduziert werden, so dass die Modelle und Experimente so viel wie nötig, aber so wenig wie möglich zeigten.

Im Zuge der experimentellen und medialen Aufbereitung für die jeweilige Zielgruppe stärkten die P-Seminaristen ihre Sach- und Methodenkompetenz. Genauso wurden aber auch organisatorische und handwerkliche Fertigkeiten trainiert, wenn es um die Beschaffung der Materialien, die Kostenplanung und die Gestaltung der Modelle ging. Die P-Seminaristen fanden mit viel Beharrlichkeit Lösungen für alle Probleme. Die Ausgaben für die Modelle und Experimentiersets beliefen sich auf weniger als 400 Euro. Die Anschaffung über Händler des Lehr- und Lernmittelbedarfs hätte die Fachschaften dagegen nahezu 3000 Euro gekostet.