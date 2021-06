Eintrag in das Goldene Buch

Walldürn. Erzbischof Stephan Burger hat sich in das Goldene Buch der Stadt eingetragen. Am großen Blutfeiertag am Donnerstag war der Erzbischof aus Freiburg zu Gast in Walldürn. Am Vormittag hielt er die Predigt beim Pontifikalamt in der Basilika, wo er auch auf das Projekt „Kirchenentwicklung 2030“ einging. Am Nachmittag besuchte er das Erzbischöfliche Kinder- und Jugendheim St. Kilian und schaute sich in der Einrichtung um. Das Bild zeigt, wie sich der Erzbischof in das Goldene Buch der Stadt Walldürn einträgt. Weiter auf dem Bild zu sehen Stadtpfarrer Pater Josef Bregula (links) und Bürgermeister Markus Günther. Bild: Sina Berberich

