„Eintracht“ übergab Spende

Walldürn. Das „Zapfsäulenteam“ der Esso-Station in Walldürn unterstützt auch in diesem Jahr wieder mit einer aus mehreren Bausteine bestehenden Spendenaktion einen schwer erkrankten Menschen: Dieses Mal ist es mit Emel Dönertas eine 39-jährige, an Krebs erkrankte Frau sowie deren Familie aus Walldürn.

Harter Schicksalsschlag

Die 39-jährige Mutter von drei Kindern ist an einem Gehirntumor erkrankt; ein harter Schicksalsschlag – sowohl für sie selbst als auch für ihre drei Mädchen im Alter von drei, zehn und 16 Jahren sowie ihren Ehemann Ismail.

Ärztliche Behandlungen, eine dringend erforderliche OP sowie verschiedene Physiotherapien habe die Familie in den vergangenen zweieinhalb Jahren sehr viel Geld gekostet und dabei auch alle Ersparnisse aufgebraucht, so dass die Familie nun auf Hilfe und Unterstützung angewiesen ist. Aus diesem Grunde organisierte das „Zapfsäulenteam“ bereits am 1. Oktober beim 7. „Walldürner Nightgroove“ eine Hilfsaktion in Form eines Getränkeverkaufs zugunsten von Familie Dönertas. Außerdem können seit Sommer – und noch bis zum 6. Januar – an der Esso-Tankstelle Geldspenden in eine Box eingeworfen werden. Weitere stehen bei den Walldürner Bäckereien, bei „Sopo“ und dem Fußballverein „Eintracht 93“.

Engagiertes „Zapfsäulenteam“

Eine weitere besondere Spendenaktion zugunsten von Emel Dönertas hat sich das Eventteam der Seniorenmannschaften der „Eintracht“ beim letzten Heimspiel vor der Winterpause gegen die Mannschaft der SpG Götzingen/Eberstadt einfallen lassen. Im Anschluss daran veranstaltete man einen kleinen Weihnachtsmarkt, in dessen Verlauf Grillspezialitäten und Waffeln und – mit Unterstützung des „Zapfsäulenteams“ – Glühwein und andere Getränke zum Verkauf angeboten wurden. Von diesem Angebot wurde reger Gebrauch gemacht, so dass am Ende ein erfreulicher Reinerlös-Spendenbetrag in Höhe von 250 Euro zustande kam, den der Vorstand spontan um 250 auf 500 Euro aufstockte. Diesen Betrag zugunsten von Emel Dönertas überreichten der Vorsitzende der „Eintracht“, Jürgen Mellinger, und Mitglieder des Event-Teams der Seniorenmannschaften dieser Tage an das „Zapfsäulenteam“ der Esso-Station mit Bettina Spieler als Initiatorin der Aktion „Hilfe für Emel Dönertas“.

Diese hat die Spende mittlerweile an Familie Dönertas übergeben.