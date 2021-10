Eintracht-Seniorenteams „erlaufen“ 500 Euro

Walldürn. Große Freude herrschte im „Haus am Limes“ in Walldürn über eine Spendenübergabe von Seiten der beiden Seniorenteams der „Eintracht 93“ in Höhe von 500 Euro zu Gunsten des Projekts „Tagesstruktur“. Mit dem Geld können der Außenbereich mit einem Sichtschutz versehen und darüber hinaus Sitzmöglichkeiten für die dort tagsüber aktiven Bewohner geschaffen werden. Wie der Vorsitzende der Eintracht, Jürgen Mellinger, sowie die Trainer Ronny Lein und Thomas Kaiser erklärten, hätten sich die Seniorenteams im Dezember dazu entschlossen, statt des Corona-bedingt nicht möglichen gemeinsamen Trainings auf dem Fußballplatz gemeinsam etwas für eigene Gesundheit und Fitness zu tun und gleichzeitig ein soziales Projekt zu unterstützen. Fortan wurde jeder von den Spielern, Trainern und Betreuern erlaufene Kilometer dokumentiert. Nach genau 2500 Kilometern war der Spendenbetrag in Höhe von 500 Euro erreicht. Dominik Kaufmann und Nicole Henn-Kneif nahmen die Spende in Anwesenheit der Spieler-Seniorenratsmitglieder Janis Fritsch, Lukas Gehrig und Michael Schüler sowie einiger Bewohner entgegen und dankten allen Beteiligten für ihr Engagement. Bild: Bernd Stieglmeier

