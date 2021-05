Einmal mehr ist Kreativität gefragt

Walldürn. Auch in diesem Jahr verläuft die Vorbereitung auf die Erstkommunion Corona-bedingt in einem völlig anderen Rahmen. Treffen in Gruppenräumen, wie sonst üblich, waren bislang nicht möglich und die Verantwortlichen haben schon frühzeitig auch den Termin der Erstkommunion verschoben. Kreativität war also einmal mehr gefragt und so werden bis zu den Erstkommunionfeiern im Juli sogenannte wöchentliche Weg-Gottesdienste abwechselnd donnerstags in Walldürn in der St. Marienkirche und in Rippberg in der Kirche St. Sebastian durchgeführt.

Aufgrund der jeweiligen Hygienevorgaben und der beschränkten Anzahl an Plätzen, feiern die Altheimer Kommunionkinder immer freitags ihre Weg-Gottesdienste in der Kirche St. Valentin in Altheim. Vorbereitet und gestaltet werden diese von den Katechetinnen, Pater Lukas Sliwinski OFMConv und dem Gemeindeassistenten Adrian Ambiel. Die Themen, die normalerweise in den Gruppenstunden mit den Kindern erarbeitet worden wären, werden somit in diesen Gottesdiensten auf dem Weg zur ersten Heiligen Kommunion eingebunden, die unter dem Motto steht: „Vertrau mir, ich bin da!“ Begonnen wurde bereits nach den Osterferien unter anderem mit den Schwerpunkten: „Wir sind eine Gemeinschaft“ oder der Frage: Wie ist die Heilige Messe aufgebaut? „Weg-Gottesdienste sollen besondere Gottesdienste sein, die die Erstkommunionkinder auf vielerlei Wegen begleiten“, so das Vorbereitungsteam.

Sie haben das Wegziel hin zum Empfang der Ersten Heiligen Kommunion im Blick um dabei Gott den Vater und seinen Sohn Jesus Christus richtig kennenzulernen. „Sie sollen den Lebens- und Glaubensweg stärken und auch mehr Sicherheit bei der Feier der Heiligen Messe vermitteln“, so das Team weiter. Zudem sollen diese Gottesdienste die Kirche als Gebäude und den Kirchenraum erfahr werden lassen. „Geplant ist für die nächsten Wochen sehr viel“, so der Gemeindeassistent, der für die Vorbereitung verantwortlich ist.

Die Kinder werden weitere Schwerpunktthemen wie: „Das Land in dem Jesus lebte“, „Eine Kirchenraum-Ralley“ und das „Verständnis für die Eucharistie“ intensiv kennenlernen. Die Begeisterung ist bei den Kindern durch die Ideen der Katechetinnen und der beiden jungen pastoralen Hauptamtlichen und deren religionspädagogischen Umsetzungen spürbar. „Der Funke springt über und die Erstkommunionkinder lassen sich motivieren und ziehen mit“, so das bisherige Fazit des Teams.

Somit birgt diese alternative Form der Vorbereitung zukünftig vielleicht auch neue Möglichkeiten und es resultieren weitere kreative Ansätze. (ac)