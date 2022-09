Eine WM-Teilnahme ist das Ziel

Mit dem Goldenen Fahrabzeichen erhielt Thomas Seitz vom Reit- und Fahrverein Glashofen eine der höchsten Auszeichnungen im deutschen Pferdesport. Seine Erfolge und sein vielfältiges Engagement wurden damit gewürdigt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glashofen. „Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein!“ Dieses Motto stellt Thomas Seitz nicht nur über seine berufliche Arbeit. Es gilt auch für seinen Sport: Er ist erfolgreicher Fahrer mit seinen Ponys, derer er mehrere sein Eigen nennt. Seine Erfolge im Fahrsport hat er zudem zu einem guten Teil seinen Töchtern Jennifer und Tamara zu verdanken: „Weil beide das Fahrabzeichen erworben haben, fand auch ich wieder Interesse am Turniersport und stieg wieder ein. Das war 2010 und ich habe das nicht bereut.“

Angefangen hatte seine Freude am Fahrsport allerdings in den 1990er Jahren: „Meine Fahrerei begann 1988 mit Pferden im Zweispänner. Bis 1990 fuhr ich auf den damals üblichen C-Turnieren, die heute mit Klasse A-Turnieren vergleichbar sind. Von 1991 bis 1993 startete ich auch in Klasse S.“ Doch das Berufsleben von Thomas Seitz forderte eine Pause ein: Der gelernte Landmaschinenmechaniker krempelte ab 1994 sein Arbeitsleben komplett um und bildete sich zum Finanzberater bis zur Selbstständigkeit als Finanzcoach weiter.

Qualifikation zum Trainer C

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel FC Schweinberg „Musterbeispiel an Jugendarbeit“ Mehr erfahren

Als 2010 sein Interesse am Fahrsport wieder realisiert werden konnte, „stieg ich allerdings von den Pferden auf das Deutsche Reitpony um, das heißt, ich fahre seither mit den Ponys bei Turnieren. Von Anfang an, seit mittlerweile 42 Jahren, bin ich für den Reit- und Fahrverein Glashofen am Start.“

Mit der Intensivierung des Fahrens kam auch hier eine Weiterbildung in Frage: Thomas Seitz erwarb 2018 die Qualifikation zum Trainer C und bietet regelmäßig Fahrkurse und Einzeltraining an. Seine Laufbahn als Fahrer wurde und wird zudem geprägt von bekannten Ausbildern: „Einer meiner wichtigsten Trainer war Wolfgang Lohrer aus Meißenheim. Bei ihm und anderen Trainern absolvierte ich immer wieder verschiedene Kaderlehrgänge. Seit zwei Jahren trainiere er regel-mäßig bei Marco Freund.“

Spricht Thomas Seitz von seinen Pferden und Ponys, so hört man die Begeisterung heraus, diese weitgehend selbst auszubilden. Unter seinen Ponys hebt er besonders die Stute Bonny hervor, die auf Bon Jovi/Sunny zurückgeht. „Bonny ist mein bestes Pony im Stall, hat aber derzeit Elternpause.“ Für den Zweispänner steht ihm noch Mary Lee von Black Boy/Marry Lynn, Beauty von FS Pearcy Person/Bonny und Melina von Bon Jovi/Mercides zur Verfügung.

Mit seinen Gespannen startete Seitz auch schon international in den Jahren 2018 bis heute in Österreich, Frankreich, Luxemburg, Holland und oft bei internationalen Turnieren in Deutschland, zum Beispiel in Bühl, Lähden, Lauchheim-Hülen und Schildau. Fahrsport hat in der Tat viel mit fahren zu tun – auch durch die oft langen Anreisen mit Pferden und Ausrüstung zu den Turnierorten. Der Aufwand ist enorm groß: Man benötigt neben den Pferden umfangreiche Transportkapazität und vor Ort Helfer und Beifahrer. Zum ungerechten Ausgleich sind die Preisgelder mit Blick auf den Reitsport bescheiden und decken bestenfalls die Reisekosten.

Idealismus prägt also die Fahrsportgemeinde und so ist Thomas Seitz froh, in der Firma Josera Petfood GmbH&Co.KG einen Sponsor zu haben. Um den Fahrsport selbst zu unterstützen, engagiert sich Thomas Seitz als Pony-Delegierter im Pferdezuchtverband Odenwald-Bauland.

Nach Zielen und Vorbildern gefragt, gibt Thomas Seitz klare Antworten: Ein großes Ziel sei die Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Pony-Zweispänner. „Und mein großes Vorbild ist der weltweit bekannte und einst hocherfolgreiche deutsche Fahrer Michael Freund. Er ist bodenständig und leistungsorientiert. Was er an Erfahrung und Lehre weitergibt, hat Hand und Fuß!“ Vor diesem Hintergrund ist sich Thomas Seitz auch sicher: „Wenn man denkt, es geht nicht mehr besser, wird die Leistung durch die größtenteils selbst gezogenen und ausgebildeten Ponys immer noch mal getoppt!“ Es geht also immer noch ein bisschen mehr und man verbessert sich und seine Ponys durch Erfahrung und stetiges Lernen.

Marathon-Sieg

Das prägte und prägt das Leben von Thomas Seitz, der seine Arbeit mit den Pferden durch das Goldene Fahrabzeichen bestätigt und belohnt sieht. Diese hohe Auszeichnung hat etwas Besonderes: Während man Titel und Medaillen wiederholen kann, ist die Ehrung mit dem Goldenen Fahrabzeichen nur einmal im Leben eines Fahrers möglich – als Anerkennung für herausragende Leistung und wichtige Erfolge bei Turnieren, so wie es zum Beispiel der Sieg im Marathon 2020 in Lähden war, der dazu beitrug, dass Seitz den vierten Platz bei den Deutschen Meisterschaften errang. Oder: 2021 gewann er bei der baden- württembergischen Meisterschaft in Reilingen die Silbermedaille.

Anders als bei den Reitern ist die „Pflichtsammlung“ an Erfolgen für das Goldene Fahrabzeichen wegen der unterschiedlichen Gewichtung der drei Teildisziplinen Dressur, Gelände- und Hindernisfahren sehr differenziert und deshalb an dieser Stelle nicht vertieft. Die Ehrung feierte Thomas Seitz beim Fahrturnier in Meißenheim am Sonntag zusammen mit Familie und Freunden.