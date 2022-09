Buchen/Walldürn. Am Wochenende brachen Unbekannte in zwei Reisecenter in Walldürn und Buchen ein. Die Täter verschafften sich zwischen 19.30 Uhr am Freitag und 13.30 Uhr am Sonntag Zutritt zur Filiale in der Walldürner Hauptstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld und Schlüssel. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von rund 500 Euro. Vermutlich im Anschluss daran drangen die Einbrecher in die Filiale in der Buchener Marktstraße ein. Dort wurde nichts entwendet.

