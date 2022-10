Einbruchsversuch in Walldürner Baustoffhandel

Walldürn. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch, zwischen 18 und 9 Uhr, versucht, in einen Baustoffhandel in der Buchener Straße in Walldürn einzubrechen. Nach Angaben der Polizei wollten sie ein Fenster des Gebäudes aufhebeln.

Den Personen gelang es nicht, das Gebäude zu betreten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/926660, entgegen.

