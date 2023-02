Einbruchsversuch in Walldürn misslungen

Walldürn. Zwei unbekannte Männer versuchten am Dienstag gegen 20.45 Uhr in ein Einfamilienhaus in Walldürn einzubrechen. Da das Aufhebeln der Terrassentüren eines Hauses in der Augustiner Straße scheinbar misslang, flüchteten sie, von einem Zeugen beobachtet, in Richtung ihres Fluchtfahrzeuges.

Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach diesem Auto – einem dunklen Pkw mit Schrägheck – verlief erfolglos. Die Höhe des Sachschadens ist bisher noch nicht bekannte. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.