Einbruch in Walldürner Hallenbad

Walldürn. In der Nacht auf Samstag verschafften sich Unbekannte unbemerkt Zutritt zum Auerberg-Sportbad und versuchten in eine Sporthalle zu gelangen. Zwischen 22.45 Uhr und 10.30 Uhr begaben sich die Einbrecher in den Theodor-Heuss-Ring. Dort hebelten sie gewaltsam ein Fenster zum dortigen Hallenbad auf und betraten das Innere. In den Räumen brachen sie mehrere Türen auf und durchsuchten das Inventar. Im gleichen Zeitraum wurde ebenfalls versucht in die Nibelungenhalle einzubrechen. Die Täter schafften es jedoch nicht, die Eingangstür aufzubrechen. Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Walldürn aufgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1