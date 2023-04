Einblicke in einen Taubenschlag

Walldürn. Der 15. April 2023 galt in diesem Jahr auch als „Tag der Brieftaube“. Der Tag, an dem alle Brieftaubenzüchter für das Brieftaubenwesen werben konnten, sowie der Tag, an dem die Brieftaubenzüchter und ihr Brieftaubensport einmal in ganz besonderer Form von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden konnten.

Auch die Züchter der Brieftauben-Reisevereinigung (RV) Walldürn hatten an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr zu einem Besuch in ihrem Taubenschlag eingeladen, um der Öffentlichkeit ihre Brieftauben und ihren Brieftaubensport näher zu bringen. Stellvertretend hatte sich Vorsitzender Michael Ackermann bereiterklärt, allen Interessenten seinen Taubenschlag vorzustellen.

Brieftauben seien faszinierende Tiere, erläuterte er den Besuchern, deren Heimfindevermögen, außerordentliche Orientierungsfähigkeit und Fähigkeit, in kürzester Zeit weite Strecken zurückzulegen, sie einzigartig machen.

Bei den Brieftaubenzüchtern werde Gemeinschaft großgeschrieben und verbinde. Das Brieftaubenwesen vereine alle Altersklassen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Hier seien alle gleich, denn die Liebe zu den Brieftauben stehe im Mittelpunkt.

Das Brieftaubenwesen sei zudem sehr vielseitig. Das Zusammenspiel aus der Haltung und der Zucht der Tiere sowie die Teilnahme an Distanzflügen und Ausstellungen mache dieses Hobby abwechslungsreich und interessant. Durch den Brieftaubensport würden Jugendliche den Umgang mit Tieren und mit der täglichen Versorgung auch die Verantwortung für andere Lebewesen erlernen. Auf Erwachsene hätten Brieftauben einen beruhigenden Einfluss, der positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen einwirke.

Die Fähigkeit, immer wieder zum Heimatschlag zurückzufinden, sei den Tieren angeboren und somit die Voraussetzung für den spielerischen Umgang damit im Brieftaubensport.

Das Reiseprogramm der mehr als 600 Reisevereinigungen in Deutschland enthalte jährlich rund zwölf bis 14 Preisflüge im Zeitraum von April bis Juli mit Distanzen von 100 bis 650 Kilometer für Brieftauben ab einem Alter von einem (Jahr („Alttauben“), und die Jungtauben würden rund fünf Flüge von 80 bis 300 Kilometer im Zeitraum August bis September absolvieren. Je nach Windrichtung und Windstärke würden die Tiere mit durchschnittlich 70 bis 120 km/h in ihren Heimatschlag zurückfliegen.

Im Brieftaubenwesen sei beziehungsweise werde es nie langweilig. Sei die Reisezeit vorbei und die Zucht noch etwas fernab, fänden bei vielen Reisevereinigungen und bei vielen Brieftaubenvereinen oftmals Ausstellungen statt. In Deutschland könne das Brieftaubenwesen bereits auf eine lange Tradition zurückblicken.

Im Jahr 1861 sei der erste Brieftaubenverein in Aachen gegründet worden. Schnell habe sich die Brieftauben-Leidenschaft danach dann in ganz Deutschland verbreitet, und so sei dann im Jahr 1884 recht schnell auch schon der „Verband Deutscher Brieftauben-Liebhaber-Vereine“ gegründet worden.

Reger Austausch

Innerhalb der Brieftauben-RV Walldürn pflege man schon lange Zeit auch einen regen Kontakt und einen kontinuierlichen Gedanken- und Erfahrungsaustausch mit Brieftaubenzüchtern aus dem benachbarten Ausland und insbesondere hierbei mit Brieftaubenzüchtern aus der Schweiz, Österreich und Ungarn. ds