Einblicke in einen Taubenschlag

Walldürn. Der 15. April ist der „Tag der Brieftaube“. Der Tag, an dem alle Brieftaubenzüchter für das Brieftaubenwesen werben können, sowie der Tag, an dem die Brieftaubenzüchter und ihr Brieftaubensport einmal in ganz besonderer Form von der Öffentlichkeit wahrgenommen werden kann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auch die Brieftaubenzüchter der Brieftauben-Reisevereinigung Wall-dürn laden an diesem Tag von 12 bis 16 Uhr zu einem Besuch in ihrem Taubenschlag ein, um der Öffentlichkeit ihre Brieftauben und ihren Brieftaubensport näher zu bringen.

Stellvertretend für alle Brieftaubenzüchterinnen und Brieftaubenzüchter der Brieftauben-Reisevereinigung Walldürn hat sich deren Vorsitzender Michael Ackermann bereiterklärt, am Samstag von 12 bis 16 Uhr in der Prügelgasse 6 in Walldürn an diesem „Tag der Brieftaube“ allen Interessenten seinen Taubenschlag vorzustellen und sie an das Thema Brieftaubensport heranzuführen, eventuell vielleicht sogar für den Brieftaubensport zu begeistern.

Faszinierende Tiere

Mehr zum Thema Schießen Kreis-Schützen ehren ihre besten Aktiven Mehr erfahren

Brieftauben sind faszinierende Tiere. Ihr Heimfindevermögen, ihre außerordentliche Orientierungsfähigkeit und ihre Fähigkeit, in kürzester Zeit weite Strecken zurückzulegen, machen sie einzigartig.

Alle Freunde, Nachbarn und interessierte Taubenfreunde sind zum Besuch des Taubenschlages bei Michael Ackermann an diesem „Tag der Brieftaube“ und „Tag der offenen Tür“ am Samstag, 15. April willkommen. ds