Einblicke in die Revolutionszeit

Gottersdorf. Im Oktober stehen im Odenwälder Freilandmuseum wieder eine Reihe von interessanten Veranstaltungen auf dem Programm.

Am langen Feiertagswochenende findet von Samstag, 1. Oktober bis einschließlich Montag, 3. Oktober, eine Living History Veranstaltung zum Thema „Revolution von 1918/19“ statt. An mehreren Stationen im Gelände und in den Häusern erfahren Besucher wie die Stimmung zur Zeit der zweiten demokratischen Revolution in Deutschland war. Beispielsweise wird erörtert, welche Nachwirkungen der Erste Weltkrieg auf das tägliche Leben der Menschen hatte, wie sich verschiedene Parteien bilden und die Arbeiterbewegung ihr Recht auf politische Selbstbestimmung und Frauen ihr Wahlrecht einfordern. Die Veranstaltung beginnt an allen drei Tagen um 11 Uhr.

Am darauffolgenden Wochenende ist von Samstag, 8. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, eine Apfel- und Birnenausstellung des Pomologenverbandes Baden-Württemberg in der Dreschhalle zu sehen. Es besteht an beiden Tagen die Möglichkeit zur Sortenbestimmung mitgebrachter Äpfel und Birnen.

Es sollten von einer zu bestimmenden Sorte mindestens fünf Äpfel, wenn möglich mit Stiel und Blattwerk mitgebracht werden. Die Sortenbestimmung ist kostenfrei, es entfällt nur der reguläre Museumseintritt. An beiden Tagen wird auch das Mosten von Äpfeln vorgeführt und es darf von Saft und ausgewählten Apfelsorten probiert werden.

Um Baumharze dreht sich alles im Rahmen eines Räucher-Workshops der am Samstag, 15. Oktober, um 10 Uhr stattfinden wird. Räuchern ist eine alte Kulturtechnik, die früher in den verschiedensten Lebensbereichen Anwendung fand. Der Kurs konzentriert sich auf das Räuchern von Baumharzen heimischer und exotischer Harzarten. Die Teilnehmer können selbst unter Anleitung ausgewählte Sorten räuchern. Die Kursgebühr von 45 Euro beinhaltet auch das Material, die Kursdauer beträgt drei Stunden. Anmeldung unter info@freilandmuseum.com oder per Telefon an 06286/320.

Am Sonntag, 16. Oktober, wird der Blick auf das Einmachen, Dörren und Einkellern von Obst und Gemüse gerichtet. Im Herbst wurde der Garten abgeräumt und alles Gemüse und Obst, das keinen Frost vertrug, für den langen Winter haltbar gemacht. Ab 11 Uhr wird im Bofsheimer Haus Kraut eingemacht und in der Post Obst eingekocht. Um 14 Uhr findet eine thematische Bauerngartenführung statt.

Am Samstag, 23. Oktober, findet von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr jeweils ein Weidenflechtkurs mit unterschiedlichen Flechtzielen statt. In dem Kurs um 10 Uhr wird unter Anleitung ein herbstliches Füllhorn angefertigt. In dem zweiten Kurs mit Beginn um 14 Uhr besteht die Möglichkeit, ein Weidenherz herzustellen, das nach individuellem Geschmack jahreszeitlich dekoriert werden kann. Das Herz eignet sich auch gut als Grabschmuck. Am Sonntag, 24. Oktober, besteht ganztags ab 11 Uhr ohne Anmeldung die Möglichkeit, unter Anleitung aus Weidenruten schöne herbstliche oder winterliche Dekoartikel wie einen Dekostern oder ein Windspiel anzufertigen.