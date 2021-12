Einblick ins Praktikumsangebot gewährt

Amorbach. „Wenn du im Klassenzimmer an die Decke schaust, siehst du OWA. Von Küche bis Raumfahrt findest du nur sehr wenige Gegenstände, die nicht oberflächenveredelt sind. Die Offizin ist der Verkaufsraum einer Apotheke. Der Landrat Jens Marco Scherf ist der Besitzer der Sparkasse.“: All dies und noch vieles mehr haben die Schüler des Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach am Siegel-Day, dem 2. Dezember, erfahren. An diesem Tag zeigen die Schulen mit Berufswahl-Siegel, was sie in Sachen Berufsorientierung leisten.

Der Nachmittag bildete die Auftaktveranstaltung des sogenannten „Triple-S-Praktikums“ in der 9. Jahrgangsstufe. Vertreter aus zwölf verschiedenen regionalen Unternehmen präsentierten aufgrund der derzeitigen Situation erstmals online ihr Praktikumsangebot für Juni 2022.

Interessante Einblicke

Bevor die Schüler interessante Einblicke in die Angebote nehmen konnten, begrüßte Schulleiter Oberstudiendirektor Koch die Referenten. Dr. Hans Jürgen Fahn, Juror in der Jury des Berufswahl-Siegels, verlas seine Laudatio zum KEG, das im Oktober erstmals zur Siegel-Schule erklärt wurde.

Darin betonte er, dass die Schule ein abwechslungsreiches, ausgereiftes und gut strukturiertes Konzept der Berufsorientierung biete. Das Triple-S-Praktikum und der Umgang mit digitalen Medien seien hier besonders hervorzuheben.

Dank eigener I-Pads konnten die Schüler anschließend in zwei verschiedenen virtuellen Räumen den zahlreichen Präsentationen, die im Viertelstundentakt die Gelegenheit zur Orientierung und zum Nachfragen boten, von zuhause aus folgen.

Zwölf Kooperationspartner

Kooperationspartnern waren: Roland Sack (OWA – Odenwald Faserplattenwerk GmbH, Amorbach), Thomas Reis (Oswald Elektromotoren GmbH, Miltenberg), Felix Kunz (Scheurich GmbH & Co KG, Kleinheubach), Michael Gehrig (Maschinenfabrik Eirich, Hardheim), Melanie Steimer (Reinmuth Galvanik, Bürgstadt), Ralf Kern (Aurora, Mudau), Susanne Vogel (Bären-Apotheke, Mudau), Julia Geier (Pflegedienst Hand in Hand, Buchen), Anabell Ott (Sparkasse Miltenberg-Obernburg), Katja Bundschuh (Landratsamt Miltenberg), Steffen Hofer (Wirl Elektrotechnik, Kleinheubach) und Stephanie Endres (Praxis für Sprachtherapie, Großheubach). he