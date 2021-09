Einblick in Vereinsgeschichte

Altheim. Der VfB Altheim wurde im vergangenen Jahr 100 Jahre. Ein Anlass zum Feiern, aber auch zum Erinnern an vergangene Zeiten. Da eine angemessene Jubiläumsfeier weder im Jubiläumsjahr noch in diesem Jahr möglich war, haben die Verantwortlichen des VfB Altheim eine Chronik erstellt, die die Entwicklung in diesen 100 Jahren nachzeichnet. Eine Geschichte von einer ersten Fußballmannschaft, deren Mitglieder zugleich Fußballer, Trainer und Vorstandschaft waren hin zu einem Verein mit mehr als 500 Mitgliedern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Entwicklung von einer Leistungsgemeinschaft, die einen Lederball und vielleicht noch einen Satz Trikots besaß, zu einem stattlichen Wirtschaftsunternehmen, mit Clubheim und Clubräumen, Sauna, Umkleideräumen und Ökoheizung, mit dem Betrieb einer Beregnungsanlage, einer Solaranlage und einem regelmäßigen Gaststättenbetrieb.

Eine Entwicklung von 11 Freunden zu einem Mehrspartenverein, bei dem die meisten Mitglieder selbst Sport treiben oder als Trainer, Betreuer und Übungsleiter den Sportbetrieb organisieren und gestalten.

Die Chronik gibt einen Überblick und Einblicke in vergangene Zeiten und zeigt in vielen lebendigen Bildern vor allem die Menschen die Teil dieser Entwicklung waren und sind.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Am 25. September gehen kleine Gruppen von Haus zu Haus und werden die fast 100 Seiten umfassende Chronik, den interessierten zum Kauf anbieten.