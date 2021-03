Wahlen unter Corona-Bedingungen – das ist eine besondere Herausforderung. Bei der Landtagswahl werden für Wähler und Wahlvorstände einige Dinge anders sein als das bisher der Fall war.

Walldürn. In den Rathäusern der Region laufen die Vorbereitungen für eine Wahl, die anders ablaufen wird, als alle bisherigen Urnengänge. Über allem steht die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg. Die wurde am 13. Februar durch den Paragrafen 10a „für die Durchführung von Wahlen und Abstimmungen“ ergänzt.

Was das für die Umsetzung vor Ort bedeutet, darüber haben sich die FN exemplarisch mit Helmut Hotzy, dem Leiter des Walldürner Haupt- und Ordnungsamtes, und Michael Teichmann, dem stellvertretenden Leiter des Haupt- und Ordnungsamtes, unterhalten.

Die Landtagswahl wird am 14. März stattfinden – und ganz anders ablaufen als bisherige Wahlen. Das fängt schon bei den Wahlbezirken an. Waren es bisher 14 Urnenwahlbezirke und ein Briefwahlbezirk, so werden es bei diesen Wahlen wie gehabt 14 Urnenwahlbezirke sein – aber drei Briefwahlbezirke. „Das ist eine Folge der verstärkten Nachfrage nach Briefwahl“, sagten Hotzy und Teichmann. Gab es bei der Landtagswahl 2016 insgesamt 1285 Briefwähler, so wurden bis Mittwoch 2260 Anträge auf Briefwahl gestellt.

Überprüft werden müssen natürlich auch die Wahllokale. War hier bisher vor allem die Barrierefreiheit ein wichtiges Kriterium, so gilt das Augenmerk jetzt auch Faktoren wie Größe oder Lüftung. Wo möglich soll es ein Einbahnstraßensystem geben.

In zwei Fällen werden Wahllokale verlegt. In Reinhardsachsen geben die Bürger ihre Stimme am 14. März nicht im Bürgerhaus ab, sondern im Dorfgemeinschaftshaus. In Rippberg führt der Weg zum Votum nicht in das Bürgerhaus, sondern in die größere Sporthalle. Und die Auszählung der Briefwahl wird nicht im Verwaltungsgebäude Schloss stattfinden, sondern in der Nibelungenhalle. „Das Lagezentrum ist im Foyer“, sagte Hotzy. Die Öffentlichkeit sei auch dort gewährleistet, natürlich unter Corona-Bedingungen: Es darf nur eine bestimmte Anzahl an Personen im Raum sein.

Erhöht wird Zahl der Wahlvorstände. Waren es bisher sechs, so werden es bei dieser Landtagswahl acht sein. „Um die Einsatzzeiten während des Wahltages zu verkürzen“, so Teichmann. Es war deutlich schwerer, Wahlhelfer zu gewinnen, so Hotzy und Teichmann weiter. „Es wurde viel hinterfragt und es gab auch Absagen von älteren Wahlhelfern.“

Für die Wahlbüros gibt es auch zusätzliche Ausstattung, wie medizinische Masken, Handdesinfektionsmittel, Flächendesinfektionsmittel, Einmalhandschuhe und Einmalhandtücher, es werden Trennscheiben aufgestellt und es gibt zusätzliche Hinweisschilder für die Wähler, mit denen auf die Hygienevorschriften hingewiesen wird. Damit vor Ort alles reibungslos abläuft, sind die Wahlvorstände für die Einhaltung der Hygienevorschriften im Wahllokal verantwortlich.

Bei der Stimmabgabe im Wahllokal sind selbstverständlich die Coronaregeln und die Vorschriften des Landes einzuhalten, so Teichmann und Hotzy. Im Gebäude muss eine medizinische Maske getragen werden, der Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten. Weiter müssen vor dem Betreten des Wahlraums die Hände desinfiziert werden. „Bei der Stimmabgabe soll nach Möglichkeit ein eigener Stift verwendet werden.“ Falls ein Wähler einen eigenen Stift vergessen haben sollte, gibt es Einmalschreiber, die dann mitgenommen werden können. Und auch vor dem Wahllokal sind die Vorgaben wie Abstand und Maske tragen einzuhalten.

Was in Sachen Pandemie und Krankheitssymptome sonst gilt, gilt natürlich auch für den Wahlsonntag. Da ist Personen der Zutritt zu den Wahlgebäuden untersagt, wenn sie in den zehn Tagen vor der Wahl Kontakt zu einer Person hatten oder haben, die mit dem Coronavirus infiziert ist oder wenn sie typische Symptome aufweisen (siehe Infobox).

Und bei einer plötzlichen Erkrankung gibt es noch die Möglichkeit der Briefwahl. Unterlagen können noch am Samstag, 13. März, von 10 bis 12 Uhr und am Sonntag, 14. März, von 8 bis 15 Uhr beim städtischen Wahlamt im Verwaltungsgebäude in der Burgstraße beantragt werden.

„Die Wahl an sich ist nicht das Problem“, so Michael Teichmann, da haben die Mitarbeiter des Hauptamtes schon einige Urnengänge hinter sich gebracht. „Aber die Rahmenbedingungen sind schon etwas Besonderes.“

Und Helmut Hotzy sagte abschließend: „Ich mache seit über 40 Jahren Wahlen, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist etwas Einmaliges.“