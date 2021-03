Walldürn. Weil er seine Meinung frei bekundete und sich 1939 öffentlich zur SPD bekannte, wurde Wilhelm Kaufmann in Haft genommen und angeklagt. Im Interview mit den Fränkischen Nachrichten erzählt Ralf Beyersdorfer wie er auf die Geschichte des Walldürner Pflästerers aufmerksam wurde und weshalb es sich lohnt, sie nach mehr als 80 Jahren zu erzählen.

Herr Beyersdorfer, wie sind Sie auf die Geschichte gestoßen?

Ralf Beyersdorfer: Bereits 1983 hatte Dr. Peter Assion einen Artikel über die Machtergreifung in Walldürn verfasst. Bei meinen Recherchen zum 100-jährigen Bestehen der SPD in Walldürn bin ich auch auf diesen Artikel gestoßen. Hier berichtet Assion über den Lehrer Friedolin Bischof, der als Sozialdemokrat in Schutzhaft genommen wurde sowie über das mutige Verhalten des Pflästerers Kaufmann.

Bei späteren Recherchen im Landesarchiv Baden-Württemberg habe ich, als ich nach den Begriffen „SPD“ und „Walldürn“ gesucht habe, die Gerichtsakte des Sondergerichts Mannheim gefunden. Im Jahr 2019 haben wir dann die Unterlagen digitalisieren lassen, so dass sie uns online zur Verfügung gestellt wurden. Eher zufällig habe ich die Geschichte meinem Fraktionskollegen Friedbert Günther erzählt. Umso mehr war ich überrascht, als er mir erklärt hat, dass der Pflästerer Wilhelm Kaufmann sein Großvater sei.

Friedbert Günther wusste zwar, dass sein Großvater als Sozialdemokrat „Ärger“ mit dem nationalsozialistischen Regime hatte und dass er wohl auch verhaftet wurde. Den genauen Anlass und den ungefähren Ablauf des Vorfalls im Januar 1939 hat er aber auch erst durch die Gerichtsakten erfahren.

Wie wurde die Geschichte recherchiert?

Beyersdorfer: Die Gerichtsakten des Sondergerichts Mannheim beginnen mit der Anzeige des Lehrers H. bei der Gendarmerie in Walldürn. Der Lehrer schildert sehr detailliert den Verlauf des Vorfalls im „Zähringer Hof“ und wie sich das Streitgespräch entwickelt hat. Der Anzeige folgten Vernehmungen des angeschuldigten Wilhelm Kaufmann sowie des Wirts und des ebenfalls anwesenden Steinhauers Gaukel. Die Aussagen über den Ablauf sind sehr identisch, so dass wir davon ausgehen können, dass es sich tatsächlich so zugetragen hat.

Lediglich bei der Frage, ob Kaufmann schon etwas angetrunken war, was er zu seiner Entlastung anführte, gehen die Meinungen auseinander. Der Lehrer H. und der Wirt vertraten die Auffassung, dass Kaufmann keineswegs „angetrunken“ war. Der Steinhauer Gaukel dagegen stützt die Aussage Kaufmanns und versucht vermutlich damit ihn zu entlasten. Auffällig ist auch, dass sich Gaukel sehr wortkarg gibt. Man kann vermuten, dass er Kaufmann nicht belasten wollte. Wir wissen, dass viele Steinhauer vor 1933 auch in der Walldürner SPD aktiv waren. Vielleicht war Gaukel einer von ihnen?

Die Aufnahme der Anzeige liefert uns auch wichtige Hinweise zum persönlichen Umfeld und Lebenslauf des Pflästerers, wie beispielsweise dem Familienstand oder seiner Kriegsdienstzeit und den erworbenen Auszeichnungen. Durch weitere Dokumente, wie den Protokollen der Gestapo aber auch den abgefangenen Briefen der Familie an den Vater oder dem erhaltenen Schreiben der Familie und des NSDAP-Ortsgruppenleiters sowie des Kreisleiters, die in der Sache gehört wurden, lassen sich weitere Details rekonstruieren. Trotzdem beinhaltet die Geschichte nur das, was wir aus den Dokumenten herauslesen konnten.

Insbesondere die persönliche Betroffenheit des Angeklagten Kaufmann, seine Gefühle, Ängste und Sorgen sowie die Sorgen seiner Familien können wir nur ansatzweise aus den wenigen persönlichen Briefen, die damals beschlagnahmt wurden und den wenigen persönlichen Erklärungen Kaufmann bei den Vernehmungen erahnen. Hier sind die Ergänzungen des Enkels Friedbert Günther sehr hilfreich, weil sie doch einen Eindruck vermitteln, wie sehr diese Zeit die Familie noch Jahre später geprägt hat.

Weshalb ist es Ihnen so wichtig, diese Geschichte öffentlich zu machen?

Beyersdorfer: Zum einen ist die Geschichte des Pflästerers Kaufmann ein Stück Heimatgeschichte, die es wert ist, dass sie erzählt wird. Es gibt leider nur wenige Zeugnisse aus Walldürn in der Zeit des Dritten Reiches. Umso mehr ist diese Geschichte interessant, weil sich zum einen ableiten lässt, wie dieses mörderische Regime auch mit der eigenen Bevölkerung umgegangen ist. Heute kennen nur noch wenige die Namen verfolgter Sozialdemokraten, wie zum Beispiel Julius Leber, Kurt Schuhmacher oder den späteren Bundeskanzler Willy Brandt. Uns ist es wichtig aufzuzeigen, dass es nicht nur die prominenten Verfolgten gab, sondern dass die Unterdrückung und Verfolgung ganz alltäglich war und kleine, wie große Namen betraf.

Zum anderen zeigt Wilhelm Kaufmann eben auch, dass er sich nicht den Mund verbieten ließ. Zum Zeitpunkt des geschilderten Vorfalls hatte sich das Naziregime schon sechs Jahre in Deutschland etabliert und ein System der Einschüchterung und Unterdrückung geschaffen.

Kaufmann stand trotzdem zu seiner Meinung, was ihn und seine Familie in eine schwierige Lage brachte. Und obwohl das Ereignis jetzt schon über 80 Jahre vergangen ist, fehlt nicht der aktuelle Bezug, gerade zu den letzten Monaten. Mich verwundert es schon, wenn heute das rechte Milieu trotz Pandemie das Demonstrationsrecht ausnutzt, um öffentlich führende Persönlichkeiten unseres Staates zu verunglimpfen, und dann noch vor laufenden Kameras behauptet, man dürfe heute in Deutschland nicht mehr seine Meinung frei kundtun.

Das Beispiel von Wilhelm Kaufmann zeigt uns, was es bedeutet, wenn die Meinungsfreiheit eingeschränkt ist. Mit dem sogenannten „Heimtückegesetz“ sich das Naziregime ein Instrument geschaffen, um jeglichen freien Geist und Widerstand im eigenen Volk zu unterdrücken.

Warum die Veröffentlichung zum jetzigen Zeitpunkt?

Beyersdorfer: Das Konzept stand im Wesentlichen schon im Spätjahr 2020. Wir haben uns überlegt, in welchem Zusammenhang eine Veröffentlichung sinnvoll wäre. Nachdem wir festgestellt hatten, dass sich am 29. März der Todestag von Wilhelm Kaufmann zum 60. Mal jährt, fanden wir, dass das ein guter Zeitpunkt für die Veröffentlichung unserer Erkenntnisse wäre.