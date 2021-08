Die „Walldürner Ferientage“ fanden am Mittwochnachmittag mit einer vierstündigen Ferienspaßaktion in der Walldürner Nibelungenhalle statt, an der 20 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren teilnahmen.

One-Day-Mitmach-Zirkus

Im Mittelpunkt stand das Ferienspaß-Aktionsthema „One-Day-Mitmach-Zirkus“ mit dem Profi Jeremy aus Beerfelden, der für alle Teilnehmer vier Stunden

...