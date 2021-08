Ein spannender Tag mit Akrobatik und Artistik

Walldürn. Die „Walldürner Ferientage“ fanden am Mittwochnachmittag mit einer vierstündigen Ferienspaßaktion in der Walldürner Nibelungenhalle statt, an der 20 Kinder im Alter von sieben bis 13 Jahren teilnahmen.

One-Day-Mitmach-Zirkus

Im Mittelpunkt stand das Ferienspaß-Aktionsthema „One-Day-Mitmach-Zirkus“ mit dem Profi Jeremy aus Beerfelden, der für alle Teilnehmer vier Stunden Spannung, Spaß und atemberaubende Tricks versprach und dann auch hielt.

Nach der Begrüßung der 20 Ferienspaßaktionsteilnehmer durch den 36-jährigen „Vollblutprofi“ Ralf Breitinger alias „Jeremy“ in der Nibelungehalle zeigten sich die Kinder hellauf begeistert über den Verlauf dieses vierstündigen Ferienfreizeitvergnügens, bei dem der eigenen Kreativität keine Grenzen gesetzt waren. Das abwechslungsreiche Angebot hatte für jeden Teilnehmer das richtige zu bieten. Langeweile hatte damit keine Chance.

Großartiges Können

Sehr wesentlich zu diesem guten Gelingen trugen natürlich vor allem der Initiator, Arrangeur, Organisator und Hauptakteur Ralf Breitinger mit seinem großartigen Können bei.

Ein wahrlich spannender Tag zum Ausprobieren und Kennenlernen der verschiedensten Zirkusrequisiten – angefangen von Flowerstick-Artistik, Diabolo-Artistik und Luftballenzauberei über Teller-Jonglage und Ball-Jonglage, Drahtseillaufen, Rola-Bola, Clownerie und Luftakrobatik sowie Boden-Akrobatik, bis hin zu verschiedenen Fahrzeugnummern (Einrad, Waveboard, BMX, Twin-Bike, Fun-Bike), Vertikalseil und Luftring, Laufkugel sowie kleine Fakir-Aktions-Demos wie Glasscherbenlaufen und kleine Feueracts.

Alle jugendlichen Teilnehmer konnten wiederholt abwechslungsreiche Zauberkunststücke ausprobieren, nachdem sie zuvor von „Jeremy“ genau angeleitet worden waren.

Die von den Jugendlichen erzielten Ergebnisse bei diesem „One-Day-Mitmach-Zirkus“ waren recht beeindruckend, und die Kinder hatten stets jede Menge Spaß.

Die begehrten Stempel für den „Walldürner Ferienpass“ gab es natürlich auch. ds

