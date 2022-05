„Ein Segen für die Region“

Walldürn. Die neuapostolischen Kirchengemeinde Buchen unterstützt das Odenwald Hospiz in Walldürn. Zu den Gottesdienstbesuchern zählten kürzlich auch Christa und Helmut Greulich vom Odenwald Hospiz Walldürn. Nach dem Gottesdienst berichteten beide aus ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit und freuten sich über einen Spendenscheck von human aktiv, dem Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutsch-land. Den Segen, den das Hospiz für die Region darstelle, würdigte Evangelist Gunther Hirsch nach dem Gottesdienst. Helmut Greulich, Vorsitzender des Fördervereins Odenwald Hospiz, skizzierte die Entstehung des Hospizes. Seit 2014 können Gäste ihre letzte Lebensphase schmerzfrei mit umfassender Pflege und liebevoller Zuwendung verbringen. Während Krankenkassen nur rund 90 bis 95 Prozent der Pflegekosten übernehmen, muss der Fehlbetrag durch Spenden und Sponsoren gedeckt werden.

Wie sehr sie ihre Arbeit als ehrenamtliche Hospizbegleiterin bereichere, schilderte Christa Greulich. Die Gäste des Hospizes ließen ihr Leben Revue passieren oder nutzten die Zeit, etwas zu klären oder neu zu ordnen. Dabei begleite sie die Gäste liebevoll und mitfühlend, in dem sie rede, zuhöre oder einfach auch nur schweige. Viel Freude erlebe sie, wenn Gäste Feste feiern mit allem Drumherum. So habe kürzlich eine Mutter den siebten Geburtstag ihres Kindes oder ein Paar seine diamantene Hochzeit gefeiert. Eine Dame, die in ihrem Leben nicht gerne reiste, fühlte sich im Urlaub im „Sterbehotel“ sehr wohl und kündigte an, nächste Woche heimzugehen – in die Ewigkeit. Mit einem Applaus bedankte sich die Gemeinde für den lebendigen Einblick in die Hospizarbeit und Evangelist Gunther Hirsch überreichte den Spendenscheck von human aktiv, dem Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschland über 2000 Euro.

