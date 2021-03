Um ein Thema, das weit in die Zukunft reicht, ging es am Montag im Gemeinderat. Es ging um die „Eigentümerzielsetzung im Kommunalwald der Stadt Walldürn im Zuge der Forsteinrichtung“.

Walldürn. Das Thema steht periodisch regelmäßig auf der Tagesordnung des Gemeinderats. So auch am Montag wieder, als der Rat unter Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther unter Corona-Bedingungen in der

...