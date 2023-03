Ein Ort für die Meditation

Walldürn. Der Odenwaldklub führte am Sonntag zwei Wanderungen durch. Die erste Tour mit Wanderführer Edgar Müssig führte in Seckach am Sportplatz zunächst zur Klemens-Maria-Hofbauer-Kapelle, weiter Richtung Dreimärker an den Gemarkungen Seckach, Schlierstadt und Eberstadt, über die Siedlerhöhe Hohlenstein, das Schloss Bödigheim zur Flurkapelle Bödigheim. Danach ging es den Skulpturenradweg Richtung Seckach zurück, vorbei an den Fabelwesen. Die Strecke betrug circa zwölf Kilometer und hatte 270 Höhenmeter. Die zweite Tour mit Wanderführer Helmut Dollinger startete ebenso am Sportheim Seckach zur Flurkapelle Bödigheim. Zurück ging es auf dem Skulpturenradweg, ebenfalls vorbei an den Fabelwesen. Höhepunkt war der Besuch der Flurkapelle. Der Standort ist so gewählt, dass die Kirchtürme von Bödigheim, Seckach und Großeicholzheim zu sehen sind. Der Wanderführer machte zu dem konfessionell übergreifend gefertigten Bau interessante Ausführungen. So soll es für den Besucher dort nicht nur möglich sein sich auszuruhen, sondern es wird auch durch die Konstruktion der Eindruck der Nähe des Weltlichen zum Göttlichen vermittelt. Ein Raum der Stille lädt zur Mediation und zum Gebet ein. Auch bautechnisch ist das christliche Werk so gut gelungen, dass neben anderen Preisen, 2010 die höchste Auszeichnung des amerikanischen Architektenverbands verliehen wurde. Am Ziel wurde in die Pizzeria im Sportheim eingekehrt.

