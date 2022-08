Ein offenes Herz haben

Walldürn. „Neues Leben – Gottes Liebe (wieder neu) erfahren!“, das steckt hinter dem Glaubenskurs, der in der Seelsorgeeinheit Walldürn vom Freitag, 7. bis Sonntag, 9. Oktober angeboten wird. Gemeindemitglieder aus Walldürn, aber auch aus anderen Seelsorgeeinheiten sind zur Teilnahme eingeladen.

Es geht um die eigene Beziehung zu Gott, um die Entdeckungsreise, was Gott uns in der Taufe geschenkt hat. Gleichzeitig richtet sich der Kurs aber auch die suchenden und fragenden Mitchristen. Dieses Wochenende soll den Teilnehmenden wieder die Freude am Glauben vermitteln und die Liebe und Beziehung zu Jesus Christus neu erschließen und festigen.

Als Referenten konnten Patricia und Michael Papenkordt, beide Mitarbeitende beim „Institut für Weltevangelisierung – ICPE Mission“, gewonnen werden. Diese Organisation ist eine internationale, katholische und geistliche Gemeinschaft mit kirchlicher Anerkennung. Die ICPE Mission sieht ihren Ruf und ihre Aufgabe darin, Katholiken zu motivieren und zu befähigen, wirksam zu evangelisieren, und versucht diese Aufgabe durch Schulungen, Evangelisierung, Aufbau von Gemeinschaften und karitativ-missionarischen Diensten zu erfüllen.

Kurzweiliger Kurs

Eine Altersgrenze besteht bei diesem Kursangebot nicht und auch Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Wichtig ist: Ein offenes Herz zu haben, um das Fundament des christlichen Glaubens in seinem Leben wieder neu aufstrahlen lassen. Der Kurs ist auch für Leiter und Leiterinnen von Gemeinschaften und Gruppen gedacht, die anderen helfen möchten Gott zu begegnen und im Glauben zu wachsen. Ein abwechslungsreicher und kurzweiliger Kurs, bei dem die Teilnehmenden auch einen gemeinsamen Gottesdienst zusammen feiern werden.

Für das Wochenende wird eine geringfügige Kostenpauschale erhoben. Die Anmeldung erfolgt bis 3. Oktober über das Sekretariat der römisch-katholischen Kirchengemeinde Walldürn unter sekretariat@se-wallduern.de oder telefonisch unter 06282/92030. Der Veranstaltungsort ist im Gemeindezentrum in der Burgstraße 26. Die Kurszeiten werden bei der Anmeldung mitgeteilt. ac