Ein Manifest der Unverbindlichkeit

Amorbach. Der Slampoet Nektarios Vlachopoulus kommt am Samstag, 13. November, um 20 Uhr mit seinem Programm „Ein ganz klares Jein“ in die Zehntscheuer. In Zeiten, in denen sich das brave Bürgertum angesichts einer immer schnelleren, lauteren, verwirrenderen Lebenswelt nach einfachen Lösungen sehnt, macht der Humorist endlich keine klare Ansage.

„Ein ganz klares Jein!“ ist das Manifest der Unverbindlichkeit. Eine in Granit gemeißelte vorsichtige Handlungsempfehlung für unentschlossene Dogmatiker. Die Programm gewordene Ambivalenz des negierten Widerspruchs am Gegeneiltag. Ein Muss für jeden, der nicht will. Die Texte des ehemaligen Deutschlehrers griechischer Abstammung zeichnen sich durch Geschwindigkeit, Präzision und absurden Humor aus.

Karten gibt es im Internet unter www.zehntscheuer-amorbach.de, Telefon 09373/99810, E-Mail: zehntscheuer-amorbach@gmx.de.