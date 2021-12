„Ein Licht, das verbindet“

Walldürn. Auch wenn das Friedenslicht aus Bethlehem nicht rechtzeitig in Walldürn ankam – mittlerweile steht es in der Wallfahrtsbasilika –, so zog sich das Thema Frieden dennoch wie ein roter Faden durch den Jugendgottesdienst.

Das Vorbereitungsteam „You(th)“ hatte das Motto: „Friedenslicht – ein Licht, das uns alle verbindet“ gewählt.

Nach der Begrüßung durch den Gemeindereferenten Adrian Ambiel, eröffnete Pater Irenäus Wojtko den Gottesdienst mit der Feststellung: „Friede beginnt da, wo wir bereit sind, uns zu versöhnen!“

Den Predigtteil eröffnete Elena Spieß mit ihrem Text und Gedanken zum Thema. Dabei stand zunächst die Frage im Raum: „Was ist überhaupt Frieden?“ Ein Wort mit sieben Buchstaben, dessen einheitliche Definition sich als schwierig erweisen könnte, denn jeder definiere Frieden anders.

Jeder Mensch habe andere Probleme, Ängste und Sorgen – aber auch unterschiedliche Anforderungen an das Leben. Der Beginn des Friedens liege in der Familie. Dort, wo ständig Streitigkeiten oder Konflikte ablaufen, wo häufig Kritik und Beleidigungen vorherrschen würden, könne sicher nicht von einem friedlichen Umgang miteinander gesprochen werden. Darin liege der Ansatz, den es zu verbessern gelte.

„Bildlich gesehen kann man sich das Ganze als Luftballon vorstellen. Jedes Mal, wenn uns jemand Unrecht tut, entweicht etwas Luft aus dem Ballon. Unser Selbstbewusstsein bekommt einen Knacks, bis er schließlich klein und schrumpelig ist“, so Elena Spieß. „Mit Unterstützung und Hilfsbereitschaft können wir aber unseren Mitmenschen zur Seite stehen und so wieder ,Luft in den Ballon’ geben“. Die Friedenskerze sei ein Zeichen der Hoffnung, der Liebe und des Friedens.

Engagement gewürdigt

In den Gottesdienstablauf waren vom Vorbereitungsteam außerdem Mareen Schindler, Elina Dietz, Svenja Geiger und Julian Teichmann eingebunden. Musikalisch umrahmt haben die Feier Jürgen und Sabrina Miko. Gemeindereferent Adrian Ambiel dankte abschließend allen für die intensive Vorbereitung und freute sich, dass das Team „You(th)“ durch weitere Jugendliche verstärkt werden konnte. (ac)