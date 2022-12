Ein Land übt für den Ernstfall

Odenwald-Tauber. Donnerstag, 11 Uhr: Ein schriller, lauter Ton aus seinem Smartphone lässt den FN-Reporter im Büro aufschrecken – ach ja, bundesweiter Warntag 2022. Und rasch ist ihm klar, dass diesmal alles einwandfrei funktioniert, nachdem die Aktion vor gut zwei Jahren noch förmlich in die Hose gegangen war.

Und genau 45 Minuten später war alles planmäßig zu Ende gegangen. „Dies ist die Entwarnung zur Warnung“, war da auf dem Display zu lesen, aufgehoben durch die Nationale Warnzentrale des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe in Bonn. An diesem Aktionstag haben Bund und Länder sowie die teilnehmenden Kreise, kreisfreien Städte und Gemeinden in einer gemeinsamen Übung ihre Warnmittel getestet. Zudem kam bei dem Warntag erstmals „Cell Broadcast“ zum Einsatz. „Cell Broadcast“ ist eine Warnnachricht, die direkt aufs Handy geschickt wird. Mit keinem anderen Warnmittel können mehr Menschen erreicht werden.

Positives Fazit gezogen

Nach dem erfolgreichen Testlauf erschien die Entwarnung auf dem Display des Smartphones. © Klaus T. Mende

„Nach unseren ersten Auswertungen ziehen wir ein positives Fazit des Warntages“, heißt es in einer Stellungnahme von Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr (Neckar-Odenwald-Kreis) zur Umsetzung des bundesweiten Warntags. „Besonders die über die Integrierte Leitstelle Neckar-Odenwald ausgelösten Sirenenwarnungen haben funktioniert.“

Es sei gut zu wissen, dass „wir nahezu im ganzen Kreis eine funktionierende Sireneninfrastruktur haben. Auch die Warnungen über die App Nina und vor allem das neue System ,Cell Broadcast’ haben nach ersten Rückmeldung weitgehend funktioniert“ – eine hundertprozentige Abdeckung habe es aber wohl nicht gegeben. „Aber der Warntag wurde ja genau dafür etabliert, dass man Lücken im System erkennt und die Warnmittel für den Ernstfall weiter optimiert.“ Und allein die Öffentlichkeitsarbeit rund um den Warntag habe sicherlich die Bevölkerung noch einmal für dieses wichtige Thema gut sensibilisiert, ist sich Kirschenlohr sicher. Sein Amtskollege Andreas Geyer aus dem Main-Tauber-Kreis bezeichnet die Testaktion in einer ersten Einschätzung ebenfalls als gelungen. Alle Apps hätten auf seinen Handys den Alarm ausgelöst – „und auch in meinem Umfeld habe ich nichts anderes gehört“, teilt er unserer Zeitung mit. Und nachdem auch im Radio und im Fernsehen die entsprechenden Warnhinweise funktioniert hätten, sieht Geyer die Bevölkerung gewappnet für eventuelle Gefahrenereignisse, die „aber hoffentlich nicht kommen“.