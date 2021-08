Ein Höhepunkt der Aktion waren die Rundflüge

Walldürn. „Air-lebe den Flugplatz Walldürn“ war das Motto der vom Flugsportclub Odenwald Walldürn (FSCO) am Mittwoch im Rahmen der Walldürner Ferientage veranstalteten vierstündigen Ferienspaßaktion auf dem Flugplatz. 28 Kinder und Jugendliche im Alter von 8 bis 14 Jahren waren mit Eifer dabei. Zehn FSCO-Mitglieder – Enno Ehrler, Sandra Ehrler, Marcel Häfner, Ursula Hammer, Max Hollerbach, Claus Kapferer, Christian Kuhn, Martin Schulz, Florian Steiner und Jürgen Wittwer – betreuten sie bestens.

Wie Vorsitzender Christian Kuhn zu Beginn betonte, konnte man nach Pandemie-bedingter einjähriger Unterbrechung wieder ein Ferienspaß-Aktionsprogramm zu den Ferientagen beitragen. Man wolle den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen eine tolle Aktion bieten, bei der am Ende jeder die Fragen beantworten könne, wie ein Flugzeug fliegt und was man auf dem Walldürner Flugplatz alles sehen und erleben kann. Die Kinder und Jugendlichen wurden in vier Gruppen unterteilt: „Rundgang über den Flugplatz“ mit Besichtigung von Hangar, Werft, erstem Teil der Landebahn und Erläuterungen zu Platz, Flugbetrieb Hallen und ICAO-Karte, „Flugzeugmodell und fliegen lassen mit einem kleinen Weitflugwettbewerb“, „Besichtigung eines Flugzeugs mit Erläuterungen und Probesitzen“ und „Kurze Rundflüge“.

Segelflugmodelle wurden gebastelt und auf Flugtauglichkeit überprüft, der Tower der Flugplatzhallen mit den dort eingestellten Motorflugzeugen, Motorseglern und Segelflugzeugen wurde besichtigt, ebenso die Flugzeug-Werkstatt.

Höhepunkt der Veranstaltung waren die Rundflüge mit zwei Motorflugzeugen, die von erfahrenen Flugzeugpiloten des FSCO gesteuert wurden und die den Kindern und Jugendlichen sicher als unvergessliches Erlebnis in Erinnerung bleiben werden. ds

