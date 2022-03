Ein Ex-Küchenchef tischt dem Publikum auf

Amorbach. Tobias Sudhoff kommt am Samstag, 19. März, mit seinem Programm „Iss was!?“ um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in die Zehntscheuer. Iss was? Na, dann iss was! Oder iste nix? Sudhoff – Kabarettist, Musiker und Ex-Küchenchef eines Sternerestaurants – tischt für Euch auf! Und dieses Mal meint er es ernst und arbeitet sich an den großen Fragen der Welt ab. Wer wissen will, wie man mit Kochen den Planeten retten kann, was Trüffel und Sex miteinander zu tun haben, was unsere Sinne uns über die Welt da draußen alles erzählen und warum selbst so Kleinigkeiten wie der Weltfrieden am Esstisch erreicht wird, der sollte das neue Programm dieses völlig verrückten Tausendsassas nicht verpassen.

Freude an Unsinn

Das Publikum ist verzaubert, wenn intelligenter Humor und kindische Freude an Unsinn Dank Sudhoff und seiner Musiker im Duett durch sein schräges Kopfuniversum tanzen . . .!

Mit seinem Trio begibt sich der spritzige Ex-Sterne-Koch Tobias Sudhoff auf eine Reise durch den großen Küchenkosmos der Sinnlichkeit in virtuellen Zeiten. Da treffen an diesem Abend auch noch drei der besten Musiker des Landes aufeinander. Willy Ketzer, legendärer Drummer von Paul Kuhn, Doldingers Passport oder als kongenialer Partner von Helge Schneider, und am Bass Paul G. Ulrich – sie begleiten Sudhoff durch einen Abend voll klugem Witz, charmantem Infotainment mit manchem Seitenhieb auf die Nahrungsmittelindustrie, Genuss und swingendem Jazz.

