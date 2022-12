Ein Blick zurück voller Humor

Amorbach. Holger Paetz kommt mit seinem Programm „So schön war‘s noch selten“ am Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr (Einlass ist ab 19 Uhr) in die Zehntscheuer. Am Ende eines jeden Jahres stellt man sich die bange Frage: Was war nur wieder alles los? Wie soll man sich das alles bloß merken? Man will doch mitreden können. Holger Paetz hat die „Highlights“ des Jahres gesammelt und präsentiert sie in seiner unwiderstehlichen Ein-Mann-Jahresrückblick-Show „So schön war ´s noch selten!“, eine kabarettistische Berg-und Talfahrt durch die vergangenen zwölf Monate. Das verflossene Jahr hat wieder mal gezeigt, was in 365 Tagen so alles passieren kann. Davor neigen wir unser Haupt in Ehrfurcht. Holger Paetz blickt mit Hochachtung zurück. Leider ist jede noch so brisante Meldung nach kurzer Lebensdauer schon wieder Geschichte. Man muss was draus machen. Wir brauchen dringend mehr glänzende Vergangenheit!

