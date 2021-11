Ein Blick auf den Wald der Zukunft

Mit dem Bürgergespräch „Ein Abend für den Wald“ setzte sich die Veranstaltungsreihe im Ideenwettbewerb „Gemeinsam: schaffen– Schmetterlingsdorf Rippberg“ in der Marsbachgemeinde fort.

Rippberg. Im Zentrum stand am Mittwoch die Frage, wo Rippberg in zwei bis drei Jahrzehnten stehen könnte: Wie bisher umgeben von dichtem Wald oder als Siedlung unterhalb kahler Fläche? Der von Projektleiter Engelbert Kötter moderierte Abend erwies sich als facettenreicher Gesprächsabend zwischen Bürgern, Forstunternehmer Karlheinz Hess (Kirchzell) und Minister Peter Hauk (MdL).

Zum Einstieg kontrastierte Kötter romantische Waldlyrik mit aktuellen Bildern aus dem Sauerland: kahle ehemalige Waldflächen. Hier empfahl er, das eigene Bild Rippbergs mit den Sauerland-Aufnahmen zu vergleichen und sich die Frage zu stellen, ob im Zuge des Klimawandels so auch Winterberg und Sommerberg einmal aussehen könnten. „Es geht nicht um die Erzeugung von Panik und Endzeitstimmung, doch muss man Realität und Romantik gegenüber stellen“, betonte er.

Im ersten Teil des Abends berichtete Karlheinz Hess im Dialog mit Schreinermeister Thomas Baier über die Lage im Holzmarkt, von stellenweise Materialmangel bis explodierenden Holzpreisen. Hess zeichnete ein schonungs-, aber nicht perspektivloses Bild des Status quo, das von Käferbefall und Sturmschäden, von zunehmendem Klimastress für die Bäume bis hin zu mal zu nassen und häufig zu trocken gewordenen Jahren berichtete. „Zum Wassermangel führen nicht nur dürre und heiße Sommer“, verdeutlichte er, sondern auch die Absenkung des Grundwasserspiegels durch erhöhten Wasserverbrauch. Dürre etwa schädige dabei nicht nur große alte Bäume, sondern auch bereits weniger als zehn Meter hohe Naturverjüngung, das heißt die nächste Baumgeneration.

Auch der Käferbefall sei nicht aus dem Blick zu verlieren, jedoch zumindest rund um Rippberg noch kein Dramaszenario: „Südhänge sind generell käferträchtig – aber wir haben in der Region noch relativ wenig Käferholz“, berichtete Hess weiter. Dennoch könne sich diese Situation „in den kommenden Jahren und mit zunehmender Trockenheit ändern“.

Hess zeigte zudem auf, was sich mit dem Wandel des Holzmarktes geändert hat. Der konzentriert sich seit diverser Übernahmen und Umschichtungen auf immer weniger Sägewerke und Holzgroßhändler, die zunehmend die weltweiten Warenflüsse bestimmen. Das führe dazu, dass Kleinanbieter wie örtliche Waldbesitzer sich immer schwerer damit tun, diesen Verwertern ausreichend große Holzmengen anbieten zu können.

Waldbesitzer Theo Dörr aus Hornbach monierte, dass die Holzpreise die zuletzt erzielt werden konnten, „unterirdisch“ gewesen seien und die Aufarbeitungskosten nicht decken konnten. Hess bezeichnete die Versorgungslage mit Holz als Rohstoff nicht als bedenklich, jedoch aufgrund weltweit hoher Nachfrage als durchaus „angespannt“.

Nachdem die Handelspreise für Holz durch weltweiten Bauboom zu Mehrverbrauch und zwischenzeitlich wieder hohen Preisen geführt hatte, habe man im Weltmarkt „nicht genug Holz“, so Hess und müsse überlegen, inwieweit man künftig auf Holz als Brennstoff möglicherweise verzichten müsse. Der Rohstoff Holz sei mittelfristig „zu wertvoll, um es zu verheizen“. Hier sei dem Verbraucher noch eine gewisse „Diskrepanz zwischen Werbung und Wahrheit“ zu vermitteln.

Minister Peter Hauk griff hier entschieden ein, indem er deutlich für die Nutzung regenerativer statt fossiler Brennstoffe plädierte. Momentan sei „die Technologie noch nicht wenig genug“, um nennenswerte Alternativen zu Holz ins Spiel zu bringen – man arbeite jedoch auch seitens der Wissenschaft und Politik „am Sprung zur Wirtschaftlichkeit“ dieser neuen Technologien der bestmöglichen Holzverwertung.

Nach kurzer Pause ging der von vielen interessierten Wortmeldungen begleitete Abend in seine zweite Phase. Der Fokus verlagerte sich auf die Perspektiven des Waldes und seines Stellenwerts sowie die schon jetzt sichtbaren Veränderungen im Waldbild. „Mit dem Klima ändert sich die Fauna und damit das ökologische Gefüge“, erläuterte Engelbert Kötter.

Resiliente Bäume eine Lösung

Ein Lösungsweg könne laut MdL Peter Hauk in der gezielten Ansiedlung klimaresilienter Baumarten bestehen, die mit Frost ebenso gut wie mit sommerlicher Hitze umgehen können. Es scheinen sich Sämlinge jetziger Bäume auch bereits etwas an den Klimawandel angepasst zu haben. Generell sei die Situation des Waldes in Rippberg und Baden-Württemberg „immer noch gut“. Sie bleibe es jedoch, so Hauk, „nur dann, wenn wir alles daran setzen, den Wald in den nächsten Jahrzehnten sukzessive umzubauen“.

Engelbert Kötter betonte die Wichtigkeit, Waldaufbau und Wildbestand miteinander in Einklang zu bringen. Peter Hauk ergänzte, dass das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz bestrebt sie, die Nutzungstiefe des Waldes vor Ort zu verändern. Hier gehe es darum, regenerative Energien und Holznutzung voranzutreiben, zugunsten einer regionalen Wertschöpfungskette.

Kötter verabschiedete die Versammlung mit dem Hinweis, dass im Ideenwettbewerb „Gemeinsam: schaffen - Schmetterlingsdorf Rippberg“ weitere Bürgerabende mit spannenden Themen rund um die Nachhaltigkeit folgen werden.