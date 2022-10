Ein außergewöhnliches Musikerlebnis

Walldürn. Ein außergewöhnliches 75-minütiges Musikerlebnis gab es für rund 600 Konzertbesucher in der Wallfahrtsbasilika beim Auftritt des Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg am Donnerstagabend. Es ist eines der renommiertesten Berufsblasorchester Deutschlands und einziges Berufsblasorchester in der Trägerschaft des Landes Baden-Württemberg und steht unter der Leitung von Professor Stefan R. Halder. Die Besucher konnten mit dem Besuch etwas Gutes zugunsten des Fördervereins Frauen- und Kinderschutzhaus Neckar-Odenwald-Kreis tun: durch eine Spende anstelle des sonst üblichen Eintritts.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm reichte von der Renaissance bis zur Moderne, das Orchester bewies damit seine große stilistische Vielseitigkeit und begeisterte auf sehr hohem musikalischen Niveau. Stadtpfarrer P. Josef Bregula OFM Conv. als „Hausherr“ wünschte allen Konzertbesuchern ein klangvolles und harmonisches Konzert mit diesem klassisch mit Blech- und Holzbläserinstrumenten und einer Schlagzeuggruppe besetzten renommierten Spitzenensemble.

Dem Präsidenten gewidmet

Erster musikalischer Programmpunkt war die Aufführung der „Feuerwerksmusik“ („Music for Royal Fireworks“) von Georg Friedrich Händel. Professor Stefan Halder als musikalischer Leiter und Dirigent des Landespolizeiorchesters sagte, dass man ganz bewusst bei diesem Benefizkonzert konzertante Musikdarbietungen ins Programm mit aufgenommen habe, die in den Raum passen und zugleich die ganze Vielfalt des Orchesters präsentieren und dokumentieren würden. Besonders betonte er, dass dieses Konzert insbesondere auch dem Präsidenten des Polizeipräsidiums Heilbronn, Hans Becker gewidmet sei, der demnächst wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem aktiven Polizeidienst ausscheide und der sehr wesentlich dazu beigetragen habe, dass das Landespolizeiorchester bis heute ein solch hohes musikalisches Niveau erreicht habe.

Mehr zum Thema Benefizkonzert in Walldürn Akustisches Erlebnis in der Wallfahrtsbasilika Mehr erfahren Benefizkonzert am 20. Oktober in der Basilika Landespolizeiorchester spielt für den guten Zweck Mehr erfahren Unterhaltung Soiree verzauberte das Bettinger Publikum Mehr erfahren

Nach dem „Benedictus“ von Karl Jenkins in einem speziellen Arrangement von Chr. Dehl, in dessen Mittelpunkt immer wieder vor allem auch die instrumentalen Darbietungen von Niki Fortunato als Fagott-Solist standen, sagte Hans Becker, dass Musik oftmals mehr aussage, als es wohl 1000 Worte vermögen. Diese könne man wohl auch an diesem Abend wieder feststellen. Er freue sich, dass es wieder gelungen sei, das Landespolizeiorchester in den Neckar-Odenwald-Kreis zu bekommen und dass so viele Konzertbesucher gekommen seien. Die Sache, um die es gehe, sei auch eine sehr wichtige: Mit diesem Benefizkonzert wolle man all diejenigen stärken und unterstützen, die Frauen und Kindern in schwierigen Situationen zur Seite stünden und Schutz gewähren würden. Gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Frauen- und Kinderschutzhauses im Neckar-Odenwald-Kreis und des Fördervereins würden hier eine unglaublich wichtige und unersetzbare Arbeit im Dienst der Mitmenschlichkeit leisten, für die alle sehr dankbar seien. Und dieser im wahrsten Sinne segensreichen Arbeit sei deshalb diese Veranstaltung gewidmet.

Zauber der Musik

Jeder Konzertbesucher solle sich vom Zauber der Musik einfangen lassen. Diesem Orchester sei anzuhören, wie viel Freude ihm die Musik und das gemeinsame Musizieren mache. Der Polizeipräsident dankte allen, die zum Gelingen des Konzertes beigetragen haben.

Zum Auftakt des zweiten Konzertteiles brillierte das Orchester mit konzertanten Variationen von „Moving heaven and earth“ von Philip Starke, dem das Orchester „Second Waltz“ von Dmitri Dimitrijewitsch Schostakowitsch folgen ließ, ehe dann zum Schluss als krönendes Finale und zugleich auch als größtes konzertantes Werk in absolut synchronem und harmonischem Zusammenspiel aller Musikerinnen und Musiker „Praise Jerusalem“ von Alfred Reed erklang. Noch einmal stellte das Landespolizeiorchester mit diesem Musikstück als großem Tongemälde die außerordentliche Bandbreite instrumentalen musikalischen Könnens nachhaltig unter Beweis.

Landrat Dr. Achim Brötel dankte in seiner Schlussansprache dem Landespolizeiorchester für dieses wirklich großartige Konzerterlebnis und allen, die zum Gelingen beigetragen haben. Nach dem langanhaltenden Schlussapplaus und Standing Ovations klang das Benefizkonzert schließlich mit der Zugabe „Theatre Music“ von Philip Sparke harmonisch aus. ds