Walldürn. Erstmalig begrüßte bei einer Mitgliederversammlung der Freien Wähler Walldürn vor wenigen Tagen die Vorsitzende, Ramona Paar, die Teilnehmer online begrüßen. Der Start verlief ausgesprochen erfolgreich. Die erweiterte Nutzung zur Kommunikation und bei schnell erforderlichen Absprachen und Entscheidungen soll zukünftig unabhängig von Corona regelmäßig zur Anwendung kommen.

Mit der Entscheidung der Stadt, die Bauplatzerschließung in Reinhardsachsen aufzuschieben, geht bedauerlicherweise ein Stillstand in dem Höhenort einher. Dies sei der Attraktivität des Ortsteils nicht zuträglich. Zumal sich gerade jetzt mehrere junge Bauwillige für die Grundstücke am „Knorracker“ interessieren. Insgesamt hat es den Anschein, dass sich auch unstrittige Maßnahmen in den Ortsteilen aufgrund des Bearbeitungsstandes des Flächennutzungsplans 2030 nicht weiterentwickeln. Hinzu kommt die begrenzte Aufnahmekapazität der Ortsteil-Kläranlagen, was für weitere Anschlüsse zum Beispiel bei Neubauten ein Hindernis darstellt.

Leider kämen die Umbaumaßnahmen der Grundschule in Rippberg nach bereits schon jahrelangen Planungen offensichtlich immer noch nicht voran, unter anderem wegen Personalnot in der Verwaltung. Aus Sicht der Freien Wähler erscheine aber Eile geboten. Gerade nach den umfangreichen und langen Einschränkungen durch die Coronamaßnahmen, ist ein vollwertiger Unterricht unter optimalen Bedingungen für die Schulkinder sobald als möglich zwingend erforderlich.

Obwohl die Sachlage seit einigen Jahren bekannt und unverändert ist, stelle sich für die Freien Wähler doch die Frage, warum es der Stadtverwaltung noch nicht gelungen ist, eine Personalvertretung zu installieren, wie es das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG) im Paragraf 10 ausdrücklich vorsieht.

Die Freien Wähler begrüßen Gedanken und Initiativen zur Umstrukturierung des Blumen- und Lichterfestes und zu weiteren Veranstaltungsideen. Eine zukünftige Beteiligung des Vereins wurde besprochen. Allerdings ist aufgrund der unsicheren Pandemielage, der bereits fortgeschrittenen Zeit und schon feststehender anderer Verpflichtungen eine Beteiligung noch im ersten Halbjahr 2021 nicht möglich. Weitere Informationen aus den Ortsteilen beschlossen die Veranstaltung.