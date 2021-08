Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Eichenprozessionsspinner in Walldürn - Brennhaare können die Gesundheit von Menschen gefährden Eichenprozessionsspinner in Walldürn: Gast wird nicht gerne gesehen

Der Eichenprozessionsspinner ist in diesem Jahr wieder zu Gast in der Stadt – gerne gesehen oder willkommen ist ein solcher Gast aber nicht. In der Stadt wird er gezielt bekämpft.