Ehrenamtliche waren in den vergangenen Jahre gefordert

Neckar-Odenwald-Kreis/Walldürn. Nachdem der Landkreis in den Jahren 2020 und 2021 sein Ehrenamtsevent pandemiebedingt nicht durchführen konnte, lässt er die „Dankeschön-Veranstaltung“ in diesem Jahr wieder aufleben. Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger aus dem Neckar-Odenwald-Kreis, die sich beispielsweise in Vereinen, Rettungsdiensten, Initiativen wie den Asylkreisen, Selbsthilfegruppen, Besuchsdiensten oder auch im privaten Rahmen ehrenamtlich engagieren. Das Event findet am Mittwoch, 14. September, um 19 Uhr in der Nibelungenhalle in Walldürn statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Landrat Dr. Achim Brötel liegt dieser Abend besonders am Herzen: „Gerade für unsere Ehrenamtlichen waren die letzten Jahre entbehrungsreich und besonders fordernd. Da ist es enorm wichtig Danke zu sagen.“ Die Einladung gilt unabhängig von den schriftlichen Einladungen, die das Landratsamt in sehr großer Zahl veranlasst hat. „Hier können wir leider keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben“, sagt Dr. Brötel und ergänzt: „Wir freuen uns aber auf alle, die sich ehrenamtlich einbringen, ob sie nun in einer Liste erfasst sind oder nicht.“

Vorbereitungen laufen

Die Vorbereitungen für das Event laufen bereits auf Hochtouren. Neben der Begegnung mit Gleichgesinnten bietet der Abend ein buntes Programm aus Musik, Tanz und guter Unterhaltung, das Manfred Schärpf moderiert. Nach dem musikalischen Auftakt mit dem Chor Royal aus Mosbach wird Dr. Brötel die Gäste begrüßen. Dann zeigt die international erfolgreiche Formation „So What“ der Tanzschule Tängo! Mosbach Hip-Hop in Perfektion. Über seine Zukunftspläne und seine Erfahrungen auf der großen Showbühne berichtet im Anschluss Arian Golic aus Buchen. Er war Teilnehmer der diesjährigen Staffel der Fernsehsendung „Deutschland sucht den Superstar (DSDS)“. Einen ganz außergewöhnlichen Einblick in ihr Eheleben gibt danach „Erna, die rasende Dampfnudel“ (Richard Korger, Mudau), die sich vorgenommen hat, so richtig aus dem Nähkästchen zu plaudern. Den letzten Programmpunkt bestreitet nochmals der Chor Royal, der den Abend musikalisch abrunden wird.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Erstes Late-Night-Shopping an Mariä Himmelfahrt Tauberbischofsheim: Zufriedene Bilanz nach erstem Late-Night-Shopping im August Mehr erfahren

Zum gemütlichen Ausklang steht anschließend ein Fingerfood-Buffet mit kalten Getränken bereit. Dabei soll der gemeinsame Austausch der Gäste, auch über das unterschiedliche ehrenamtliche Engagement und die Erfahrungen hierbei, im Vordergrund stehen.