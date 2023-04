„Durchfahrt verboten“ wird ignoriert

Walldürn. Die Bauarbeiten auf der L 518 zwischen Walldürn und Altheim haben begonnen. Der erste Bauabschnitt geht von der „Würzburger Straße“ bis zu einem Teil nach der Brücke über die B 27 auf der L 518 von Walldürn in Richtung Altheim. Die Arbeiten in diesem Bereich sollen bis spätestens zum 8. Mai abgeschlossen sein. Wenn man aus der Innenstadt kommt, wird man ab der Kuhne-Brücke über die schmale Straße „Im Spangel“ geleitet. Die Zufahrt von der anderen Seite ist jedoch nicht erlaubt. Das wird durch drei Sackgassen-Schilder und zwei „Einfahrt verboten“-Schilder deutlich.

Wie eine Anwohnerin gegenüber den FN berichtet, interessiere dies wohl kaum jemanden. „Sogar Linienbusse fahren unerlaubt in die Straße“, sagt sie. „Viele kennen sich aus und fahren eben mal schnell mit voller Absicht durch, auch wenn es verboten ist“, sagt Alexander Imhof vom Gemeideverwaltungsverband Hardheim-Walldürn. Eine Barke werde an der Kreuzung zur Marie-Curie-Straße aufgestellt, um den Verkehrssündern entgegenzuwirken. „Wir wollen alle gute Straßen. Die Vollsperrung dauert zwei Wochen. Das ist ein kurzer Zeitraum für so eine Baustelle“, ergänzt er.