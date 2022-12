Durch den Stadtpark kugeln

Miltenberg. Jeder kennt sie aus seiner Kindheit: die Holzkugelbahn. Im Miltenberger Stadtpark steht nun ein ganz besonderes Exemplar. Kugeln aus Buchenholz rollen über eine 200 Meter lange Bahn und fallen in geschnitzte Holzkunstwerke. Ein Spaß für groß und klein!

200 Meter lang

Die Holzkugelbahn im Miltenberger Stadtpark ist insgesamt 200 Meter lang und startet an der Graubergstraße. In acht Abschnitten unterschiedlicher Länge kann man an dieser Murmelbahn um die Wette murmeln – wer schafft es als Erstes, seine Kugel in den nächsten Kugelfang zu bringen?

Die Holzkugeln legen dabei, teilweise in zwei Rinnen, durch den Stadtpark manches Hindernis, wie zum Beispiel Flipperbretter oder Schikanen zurück, bevor sie in die geschnitzten Holzkunstwerke wie Eichhörnchen, Gans und Blume fallen. Da die Holzkugelbahn aus naturbelassenem heimischem Holz hergestellt wurde, lassen sich kleine Holzsplitter nicht vermeiden.

Die farbigen Holzkugeln können vor Ort an einem blauen Holzkugelverkaufsautomaten (mit einer zwei Euro Münze) im Stadtpark oberhalb der Halbigstreppe, in der Tourist Information am Engelplatz oder in ausgewählten MCity Geschäften für zwei Euro pro Kugel erworben werden. Es gibt keine Begrenzung der Murmelzeit. Einfach eine Holzkugel kaufen und so viel murmeln, wie man will

Ziel für einen Familienausflug

Und das Beste: Man darf die Holzkugel danach behalten! Egal ob kleine Kinder, Schulkids oder beim Besuch mit Oma und Opa – die Holzkugelbahn in freier Natur im Miltenberger Stadtpark ist perfekt für einen Familienausflug in den Ferien oder am Wochenende.

Das Projekt „Holzkugelbahn im Stadtpark wurde mit Mitteln aus dem Regionalbudget der ILE Odenwald-Allianz gefördert. Seit 2020 konnten die ILE Odenwald-Allianz und das Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Unterfranken 58 Kleinprojekte mit insgesamt rund 296 000 Euro fördern.

Bis zum 31. Dezember können sich Projektträger für eine Förderung bewerben.