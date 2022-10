„Dürmer Herbst“ abgesagt

Walldürn. Ursprünglich war für den 16. Oktober ein „Verkaufsoffener Sonntag“ geplant und beantragt. Da sich der Stadtmarketingverein „ Walldürn Gemeinsam“ schon 2021 mangels eigener Mitgliederbeteiligung aus der Organisation zurückgezogen hatte, hat die Werbegemeinschaft „Give“ den „Walldürner Frühling“ gestaltet und gebeten, sich an der weiteren Organisation und Gestaltung für diese Verkaufsoffenen Sonntage zu beteiligen.

„Mehrfache und frühzeitige Presseaufrufe sowie persönliche Ansprachen an die Walldürner Geschäftswelt und den Einzelhandel in der Innenstadt blieben vergeblich“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Walldürn, die den FN gestern Nachmittag zuging, und weiter: „Aus rechtlichen Gründen und mangels Beteiligung wird daher der ,Verkaufsoffene Sonntag’ am 16. Oktober abgesagt.“

„Keine Erlaubnis“

Die Veranstaltung einer Ausstellung bedürfe organisationaler Infrastruktur, die derzeit nicht gegeben sei. „Alleine die Ladenöffnung genügt dazu nicht“, so die Verantwortlichen, die abschließend hinzufügen: „Da keine Ausstellung ,Walldürner Herbst’stattfindet, besteht daher keine Erlaubnis, die Ladengeschäfte am 16. Oktober zu öffnen. Die Stadt Walldürn und die genannten Institutionen bedauern es sehr, dass keine Veranstaltung stattfindet.“

Vorausgeleistete Beitragszahlungen würden zeitnah zurückerstattet.