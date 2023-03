„Dürmer Frühling“ wirft Schatten voraus

Walldürn. Entspannt einkaufen, bummeln und genießen: Die Wallfahrtsstadt lädt zum Frühjahrseinkauf ein. Die Tage werden länger und die Temperaturen steigen, da fühlt man sich gleich glücklicher und beschwingter. So soll es auch am 26. März beim „Dürmer Frühling“ in Walldürn sein.

Am Aktions-Sonntag hat die Wallfahtsstadt so einiges zu bieten. Im Innenstadtbezirk stellen Autohäuser ihre aktuellsten Modelle vor, in den Einzelhandelsgeschäften präsentieren die Walldürner Händler die Frühjahrskollektionen, es gibt zahlreiche Mitmachaktionen für Jung und Alt. Auch das „Klostereck“ bei der Geschenkeschmiede Macht wird belebt. Dort darf man selbstgebackene Kekse verzieren. Darüber hinaus werden die Arbeiten des Malwettbewerbs „Ich male Frieden“ der Richard und Anne Rohlf Stiftung (www.wallduern.de/malwettbewerb) ausgestellt. Die Gemälde sind bei Geschenkeschmiede Macht, dem Bücherladen am Alten Rathaus (Hauptstraße), dem Fahrdienst Ullmer (Hauptstraße), dem Reisecenter Odenwald Hauptstraße), im Kolpingheim (Untere Vorstadtstraße) sowie bei der Bäckerei Müssig (Obere Vorstadtstraße) zu bestaunen.

Für die kulinarischen Genüsse ist in der gesamten Innenstadt einiges geboten. Ein Mittagstisch und musikalische Unterhaltung mit der Musikschule Walldürn (13 Uhr) und dem Musikverein Altheim (14.30 Uhr) erwartet die Besucher auf dem Schlossplatz.

Die Besucher dürfen gespannt sein, wenn es um 16 Uhr am Schlossplatz heißt: Muskelkraft („Eisi – Gesundheits- & Leistungszentrum“) trifft auf Reisebus (Horst Berberich GmbH). Auch die Bekanntgabe der Preisträger des Malwettbewerbs wird dort um 17 Uhr stattfinden. Die Osterhasen des aktiven Stadtmarketings Walldürn gemeinsam e. V. sind in der Innenstadt mit buntgefärbten Eiern unterwegs.

Nicht verpassen: Um 16.30 Uhr findet die Zaubershow am alten Rathaus statt. An der Volksbank stehen die kleinen Besucher im Vordergrund. Dort wird es wieder einen Bewegungsparcours, eine Hüpfburg und Kinderschminken geben.