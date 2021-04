Walldürn/Bruchsal. Bei der Badischen Landesbühne haben die Proben zu den Sommerstücken begonnen. Am Dienstag nach Ostern haben an der BLB die Proben für die drei Stücke begonnen, die im Sommer auf dem Spielplan stehen sollen. Dabei berücksichtigt das Theater noch mehr als bisher den Schutz der Mitarbeiter vor der Corona-Pandemie. „An das Maskentragen und Abstandhalten haben wir uns schon einige Zeit gewöhnt“, erklärte Intendant Carsten Ramm, „jetzt kommt das Testen dazu.“ Mit Unterstützung eines Apotheker werden alle Ensemblemitglieder zwei Mal pro Woche vor den Proben auf eine Corona-Infektion getestet. „Das gibt uns die Möglichkeit, entspannter in die Proben zu gehen und konzentrierter an den Stücken zu arbeiten“, sagte Ramm. Mit dem Abenteuerstück „Rodrigo Raubein und Knirps, sein Knappe“ von Michael Ende, einem Angebot für Kinder und die ganze Familie, wird sich die Junge BLB ab Mai beim Publikum zurückmelden. Im Abendspielplan folgen im Juni die Komödien „Die listigen Weiber von Windsor“ von William Shakespeare und „Amphitryon“ von Molière.

