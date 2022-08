Drachenbau, Räuchern, Kartoffeln und Tomaten

GFottersdorf. Das Herbstprogramm im Odenwälder Freilandmuseum bietet viel Abwechslung.

Um die paradiesische Tomatenfrucht dreht sich am Sonntag, 4. September, alles in der Dreschhalle. Tomatenpapst Peter Ludwig aus Waldaschaff ist mit einem großen Tomatensortiment vor Ort und stellt besondere Sorten vor. Ausgewählte Sorten können auch probiert werden. Um 11, 13 und um 14.30 Uhr gibt es Vorträge zum richtigen Tomatengärtnern. Fragen sind gerne willkommen.

Am Mittwoch, 7. September, können Kinder ab zehn Jahren von 14 bis 17 Uhr unter Anleitung einen Drachen aus Holz und Papier bauen und diesen auch gleich bei geeignetem Wind auf dem Museumsgelände ausprobieren. Die Teilnahme ist nur nach vorheriger Anmeldung unter Telefon 06286/320 möglich. Es fallen Materialkosten an.

Termin für Geruchsmenschen

Geruchsmenschen kommen am Samstag, 10. September, beim ersten Räucher-Workshop von 10 bis 14 Uhr auf ihre Kosten. Räuchern ist heutzutage total angesagt. Lange Jahre beinahe in Vergessenheit geraten, steigt heute das Interesse an Harzen, Ölen und Kräutern wieder, die mittels der Feuerhitze verbrannt werden und dabei die Wirkung ihrer ätherischen Bestandteile entfalten. Räuchern in den Raunächten, also der vierzehntägigen Phase zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag hat lange Tradition.

Eine Zeit zwischen den Zeiten, in der– so empfehlen es bereits verschiedene spätmittelalterliche Autoren – die Häuser jeden Tag geräuchert werden sollten, um böse Geister und Zauber fernzuhalten. Räuchern hat aber nicht nur in den Raunächten Tradition, früher wurden bei Bedarf auch Viehställe ausgeräuchert oder Würste und Schinken im Feuerrauch des Kamins haltbar gemacht und Insekten und anderes Ungeziefer von den häuslichen Getreidevorräten ferngehalten. Die weitaus häufigste und auch heute noch bekannte Verwendung von Rauch findet in kirchlichen Gottesdiensten statt.

Benutzte man früher nur eine überschaubare Menge an Räucherharzen und Kräutern, erscheint die Palette der Räucherharze heute schier unendlich. In diesem vierstündigen Workshop erhalten die Teilnehmer einen Einblick in die Welt der Baumharze. Circa 30 bis 40 Baumharze werden heutzutage zum Räuchern verwendet, jedes Harz hat seine eigenen Eigenschaften, Duftnuancen und Wirkungen. Im Rahmen des Workshops werden verschiedene Harze vorgestellt und es besteht die Möglichkeit selbst unter Anleitung zu räuchern. Der Workshop findet am Samstag, 10. September, von 10 bis 14 Uhr im Odenwälder Freilandmuseum statt. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Teilnahme begrenzt ist. Kosten inklusive Räuchermaterial und Eintritt: 45 Euro pro Teilnehmer. Vereinsmitglieder: 35 Euro pro Person.

Um die Kartoffel dreht sich alles am Sonntag, 11. September. Zum alljährlichen Kartoffelfest wird das Museumsfeld geerntet und Kinder können nach Herzenslust die frischen Kartoffeln auflesen. An der Kartoffelwaschmaschine kann dann die Ernte gewaschen werden. Auch die beliebte Strohhüpfburg wird aufgebaut.

Der Biotopschutzbund ist vor Ort, informiert über seine Projekte und es können Nisthilfen gebaut werden. Um 10.30 Uhr findet eine Kräuterführung mit Doris Öppling statt und in der neuen Scheune können schön bestickte Stoffe bewundert werden. An dem Tag gibt es verschiedene Kartoffelgerichte in der Dreschhalle des Museums.