In der Ausgabe der Fränkischen Nachrichten vom 24. Februar wurde über die bevorstehende Forsteinrichtung im Stadtwald Walldürn berichtet. Unter anderem auch über Holzarten, die den Klimawandel besser vertragen, wie die Douglasie.

AdUnit urban-intext1

Im Forstwirtschaftsjahr 1957 war eine Kahlfläche in Abt. I/39 auf einem trockenen, sandigen Südhang im Eiderbachtal zu bepflanzen. In Abänderung des Kulturplanes ließ ich zehn Ar mit Douglasie bepflanzen. In den Jahren danach zeigte sich, dass meine Überlegung richtig war. Die Douglasie übertraf in Wuchskraft die vorgesehenen Holzarten wie Kiefer, Fichte, Buche, Eiche bei weitem.

Bei der Forsteinrichtung 1966 schrieb der Einrichter Oberforstrat Kampp im Einrichtungswerk von 1966: „Sehr eindrucksvoll ist die mit diesem Betriebszieltyp begonnene Umwandlung in den Abt. I/35 - 40.“

Ab diesem Zeitpunkt war die Douglasie im Stadtwald Walldürn angekommen. Der Hang im Eiderbachtal Richtung Rippberg wurde fast vollständig mit Douglasie bepflanzt. Wo sie sich auch bis heute wohlfühlt und dort besichtigt werden kann.