Doppelhaushalt stand auf der Tagesordnung

Walldürn. Der Pfarrgemeinderat der römisch-katholischen Kirchengemeinde St. Georg fand sich im Pfarrsaal des Gemeindehauses zu einer öffentlichen Sitzung ein. Im Mittelpunkt standen der Jahresabschluss 2021 und der Haushaltsplan 2022/2023, Informationen aus der Seelsorgeeinheit Walldürn sowie dem Stiftungsrat und verschiedene Termine.

Der Leiter der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden, Karl-Heinz Kern, und die Verwaltungsbeauftragte Sandra Röckel zeigten beim Jahresabschluss 2021 auf, dass die Pandemieauswirkungen in der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt wurden. Seit 2014 müssen Kirchengemeinden eine Bausubstanzerhaltungsrückstellung bilden. Diese dokumentiert den Betrag, den die Kirchengemeinde für den dauerhaften Erhalt der Gebäudesubstanz zur Verfügung haben müsste. Die Rückstellung belaufe sich auf 4 313 487 Euro. Davon seien, insbesondere wegen der Schlüsselzuweisungen für Kirchen, ein Teil in Höhe von 788 337 Euro gedeckt. Dieser Betrag ergibt sich durch Abzug der „Fehlenden Mittel für Bausubstanzerhaltung“ von der Rückstellung. Kern merkte an, dass zur Analyse der eigenen Bilanz ein Vergleich mit den Durchschnittswerten gehört. Dieser wurde auf Ebene der sieben von der Verrechnungsstelle Walldürn betreuten Kirchengemeinden errechnet. Auffällig seien die kritischen Bilanzwerte. Er stellte auch fest, dass das Rechnungsergebnis mit einem Überschuss von 138 684,95 Euro abschließt. Im Überschuss ist ein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock enthalten.

Bei Außerachtlassung der Projekte sowie der Wechselwirkung mit der Bausubstanzerhaltungsrückstellung ist das Ergebnis um 168 307 Euro besser als geplant. Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten der sechs katholischen Kindergärten gewähre die bürgerliche Gemeinde Walldürn einen Zuschuss von 89 Prozent des nicht gedeckten Betriebsaufwandes.

Die insbesondere corona-bedingten Elternbeitragsausfälle beliefen sich im Plan-Ist-Vergleich auf 134 830 Euro. Die Stadt leitete die Mittel in Höhe von über 55 000 Euro des Landes Baden-Württemberg weiter. Der betriebliche Aufwand der Kindergärten war im Ergebnis um 7115 Euro niedriger als erwartet.

Der Minderertrag bei den Klingelbeuteleinnahmen betrug 57 737 Euro. Die Differenz zwischen den Jahren 2019 und 2021 wird im Jahr 2022 ausgezahlt. Der Jahresüberschuss werde zur Hälfte für die Reduzierung der „fehlenden Mittel für Bausubstanzerhaltung“ verwendet und zur anderen Hälfte den allgemeinen Rücklagen zugeführt.

Damit stand die Beratung über den Doppelhaushalt 2022 und 2023 an. Den eingehenden Erläuterungen des Verrechnungsstellenleiters war zu entnehmen, dass die Kirchengemeinde Walldürn zum Stichtag 1. Januar 2022 wirtschaftliche Eigentümerin von 15 Kirchen und Kapellen, zwei Pfarrhäusern, zwei Gemeindehäusern und vier Kindergärten ist. Nach eingehender Erläuterung der Detailzahlen für den Doppelhaushalt stellte der Pfarrgemeinderat den Plan wie folgt fest: Ordentliche Erträge für das Haushaltsjahr 2022 auf 4 606 845 Euro und für das Jahr 2023 auf 4 590 114 Euro – ordentliche Aufwendungen für 2022 auf 4 836 571 Euro und für 2023 auf 4 666 114 Euro – außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind nicht geplant. Der neue Haushaltsplan wurde mit Erlass vom 8. Juli durch das Erzbischöfliche Ordinariat Freiburg unter dem Vorbehalt der grundsätzlichen Vorläufigkeit genehmigt. Dabei wurde für 2022 eine Zuweisung von 41 777 Euro und für 2023 von 158 683 Euro aus dem Ausgleichsstock in Aussicht gestellt. Der Haushaltsplan schließe mit einem Fehlbetrag von 229 726 Euro 2022 und 76 000 Euro 2023 ab. Bei der Budgetplanung müsse mit weiterer Verschlechterung in naher Zukunft gerechnet werden.

Danach standen Berichte der Seelsorgeeinheit und des Stiftungsrates im Mittelpunkt. ds