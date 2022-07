Die Stadtwerke Walldürn haben das Geschäftsjahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von 438 701 Euro abgeschlossen. Das sind rund 700 000 Euro weniger als im Jahr davor. Die Bilanzsumme betrug 24,6 Millionen Euro. Einzelheiten zum Geschäftsbericht erläuterte Wirtschaftsprüfer Jürgen Beck von der BBH-Gruppe (München) den Gemeinderäten in der Sitzung am Dienstag im „Haus der offenen Tür“. Er ging

...