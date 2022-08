Die Zeichen stehen auf Expansion

Walldürn/Höpfingen. Die Goldschmitt techmobil GmbH expandiert weiter. Der Fahrwerksspezialist für Nutzfahrzeuge und Reisemobile mit Stammsitz in Höpfingen und Walldürn konnte insbesondere durch den Boom in der Reisemobilbranche in den vergangenen beiden Jahren seinen Umsatz um beinahe 50 Prozent steigern.

Kapazitäten erschöpft

Insbesondere bei der Lagerhaltung waren alle Kapazitäten erschöpft. Dieser Engpass wird nun mit dem Neubau einer Lagerhalle im Verbandsindustriepark beseitigt: Im ersten Schritt wird kurzfristig in unmittelbarer Nähe zum bestehenden „Goldschmitt Technik-Center“ in Walldürn ein Neubau mit einer Grundfläche von 800 Quadratmetern errichtet. Der Spatenstich dazu erfolgte am Dienstag – noch im laufenden Jahr soll das Gebäude bezugsfertig sein, mit dem Goldschmitt seine gesamte Lagerfläche auf über 2500 Quadratmeter erweitert.

Weitere Erweiterungen geplant

Die beiden Geschäftsführer Markus Mairon und Markus Siegel planen mittelfristig zusätzliche Betriebserweiterungen, da die Büro- und Produktionskapazitäten sowohl am Standort Höpfingen als auch in Walldürn voll ausgelastet sind. ad