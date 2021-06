Die Waldwichtelbande kommt

Walldürn. Der Bedarf an Betreuungsplätzen, insbesondere im Kleinkindbereich für unter dreijährige Kinder, steigt. Mit der Neueröffnung der Dürmer Waldwichtelbande, in den Räumen des „TigeR“ in der Hauptstraße 23/25, wird ab dem 1. September ein weiteres Betreuungsangebot etabliert.

„TigeR“ ist die Kurzbezeichnung für das Betriebskonzept. Das Akronym steht für (Kinder)Tagespflege in anderen geeigneten Räumen und beinhaltet eine ganzheitliche und umfassende Konzeption. Das Modell beinhaltet unterschiedliche Module, die zum einen die Wirtschaftlichkeit der Projekte sichern, zum anderen wird ein hoher Qualitätsstandard gewährleistet.

Betrieben wird die Einrichtung von den beiden Tagespflegerinnen Doreen Michel und Bianca Eiffler, welche sich während der Qualifikationsmaßnahme für diesen Beruf kennengelernt haben.

Naturverbundenes Konzept

„Im Rahmen unseres naturverbundenen Konzepts werden mit den Kleinen viel im Freien unternehmen und erleben. Mit unserem Krippewagen sind wir in der Lage kleinere Ausfahrten zu unternehmen und wollen durch die Ausflüge in die Natur den Kindern auch die Jahreszeiten näherbringen,“ führt Doreen Michel aus. Die Einrichtung neben dem Walldürner Rathaus hält alles vor, was Kleinkinder zur Entwicklung aber auch zur Entspannung benötigen. Neben einer Motorik-, Bastel- oder Spielecke, gibt es auch einen Lese- und Kuschelbereich sowie geeignete Schlafmöglichkeiten und spezielle Sanitäreinrichtungen. Zudem wird das frische und ausgewogene Essen für die Kinder direkt vor Ort zubereitet.

„Für die Entwicklung der Kinder ist es wichtig, dass sie sich in den ersten drei Lebensjahren austoben können und dürfen. Zum einen wollen wir genau diese Möglichkeit den Kindern in unserer Einrichtung bieten, aber auch gleichermaßen den Eltern eine unkomplizierte Anlaufstelle bieten“, ergänzt Bianca Eiffler.

Unterstützung erhalten die beiden Tagespflegerinnen durch ihre Helferin Alma. Einer routinierten und gleichermaßen verschmusten wie kinderlieben Berner Sennenhündin. Für diese wurde auch ein separater Rückzugsbereich eingerichtet.

Das Betriebskonzept sieht sieben Plätze für Kleinkinder vor. Im Platz-Sharing kann die Einrichtung sogar von bis zu zwölf Kindern genutzt werden. Der Fokus der Einrichtung liegt dabei auf der Betreuung der unter dreijährigen Kinder. Darüber hinaus wird auch eine Randzeitenbetreuung für über dreijährige Kinder angeboten. Durch die kleine Gruppengröße ist eine besonders individuelle Förderung der Kinder möglich.

Die Betreuungszeiten der „Mitglieder der Waldwichtelbande“ können flexibel und individuell nach dem Bedarf der Eltern vereinbart werden. So wird es bei den Schließtagen auch keine starre Bindung an die Ferienzeiten geben.

Im Rahmen der Konzeption ist es für schwächer aufgestellte Familien im Rahmen der Wirtschaftsjugendhilfe möglich, eine Förderung mit bis zu 20 Betreuungsstunden je Woche zu erhalten. Doreen Michel und Bianca Eiffler informieren. Ein Tag der offenen Tür findet am Sonntag, 18. Juli, statt. Hier wird es im Nachgang eine persönliche Sprechstunde geben.

„Die Räumlichkeiten in der Hauptstraße 23/25 wurden im vergangenen Jahr von unserem Stadtbauamt kleinkindgerecht umgebaut und renoviert. Wir haben hierbei circa 72 000 Euro in den Umbau und die Einrichtung der Bestandsimmobilie investiert“, erläutert Meikel Dörr, Leiter Stabsstelle des Bürgermeisters.

Für das naturverbundene Erlebnis der Kleinkinder wurden im Außenbereich inzwischen mehrere kleine Hoch- und Pflanzbeete aufgestellt, welche zugleich den Platz am Alten Rathaus und Schalkbrunnen zieren.

Angefertigt wurden diese durch Schreiner Andreas Schmitt vom städtischen Bauhof. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurde hierbei das Holz aus dem Stadtwald verwendet, welches für die Fassadenverkleidung des Neubaus der Turnhalle i der Keimstraße nicht benötigt wurde. pmd